2018. gada pavasarī Jeila universitātes psiholoģijas profesore Laurija Santosa (Laurie Santos) izveidoja jaunu kursu “Psiholoģija un labā dzīve”. Kursa galvenā tēma bija laime.

Santosas kurss bija savienojums no abstraktām idejām un konkrētiem padomiem. Viņas pasniegtajā priekšmetā apvienojās idejas par pozitīvu domāšanu, piemēriem no dzīves un uzvedības psiholoģijas. Tajā viņa pauda populārus pieņēmumus par to, kas cilvēkus dara laimīgus. Vienlaicīgi tajā viņa saviem studentiem deva padomus, kādus paradumus viņiem vajadzētu veidot, lai radītu sev laimīgākas, piepildītākas dzīves.

Studentu interese bija pārsteidzoša. “Psiholoģija un labā dzīve” kļuva par populārāko mācību priekšmetu, kas jebkad mācīta Jeila universitātes 317 gadu vēsturē, tas piesaistīja arī valsts un starptautisko plašsaziņas līdzekļu uzmanību.

Santos medijiem pastāstīja, ka viņas kursu apguva katrs ceturtais Jeila Universitātes students. Lielāko daļu universitātes kursu apmeklē aptuveni 600 interesenti, bet “Psiholoģiju un labo dzīvi” apmeklēja 1182 studenti.

Redzot plašo interesi viņa izlēma kursu piedāvāt tiešsaistē, lai tas sasniegtu vēl plašāku auditoriju. Taču nu lekcijas coursera.org pieejamas arī bezmaksas.

Kurss aptver šādas tēmas:

Maldīgi priekšstati par laimi

Kāpēc mūsu gaidas ir tik lielas?

Kā mēs varam pārvarēt savas vēlmes?

Lietas, kas mūs patiešām dara laimīgus

Paradumu īstenošana praksē

Tās ir video lekcijas, kuru garums reti pārsniedz 20 minūtes, katrā reizē apskatot vienu tēmu, piemēram darbu vai naudu. Viņa piedāvā arī ieteicamo literatūras sarakstu, ja kāds vēlas uzzināt ko papildus. Tāpat kurss sniedz praktiskus padomus, ko darīt ikdienā, lai justos labāk.

