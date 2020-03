Brians atkal vīrieša dzimumā. (Foto: Ekrānuzņēmums no BBC video)

Dzīve neīstajā dzimumā: no sievietes par vīrieti, un tad no vīrieša atkal par sievieti, un otrādi

Nav noslēpums, ka mūsdienās ir cilvēki, kas nejūtas komfortabli savā dzimumā un nolemj to mainīt. Tomēr diezgan pārsteidzoši, ja pēc dzimuma maiņas cilvēks nolemj to mainīt vēlreiz – šoreiz atpakaļ uz sākotnējo dzimumu. Šādu dzīves lēmumu pieņēmusi Elija (Ellie, 21) no Beļģijas, kā arī viņas partnere Nele (Nele, 24) no Vācijas, ziņo BBC. Abas sievietes vīrieša izskatā pabijušas četrus gadus.