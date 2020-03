Divus gadus sieviete esot cītīgi laistījusi un rūpējusies par savu iemīļoto sukulentu, līdz kādu dienu nolēmusi to pārstādīt citā traukā. Izvelkot augu no līdzšinējā poda, viņa konstatējusi, ka tā saknes ir no putuplasta. Uz tā virsū bijušas uzlīmētas smiltis. Savā ierakstā viņa pauž, ka mīlējusi augu - regulāri to laistījusi un mazgājusi tā lapas. Tagad jūtoties tā, it kā pēdējie divi gadi būtu bijuši meli.

Ieraksts izpelnījies vairāk nekā sešus tūkstošus komentāru, turklāt to skaits aug. Cilvēki pauž dažādu viedokli. Lielākoties šis stāsts komentētājiem izraisa smieklus, bet daži pauž nopietnāku viedokli, norādot, ka mūsdienu cilvēki kopumā dzīvo mākslīgā pasaulē, pat to nenojaušot. Savukārt kāda cita komentētāja norāda, ka šai sievietei noteikti neesot “zaļo pirkstiņu”, liekot aizdomāties, ka citādi cilvēks pamanītu, ka augs nav pat paaudzies. Līdzīgu viedokli paudis kāds vīrietis, norādot uz viņas domāšanas spēju trūkumu.

Pēc stāsta publicēšanas sieviete izpelnījusies gana lielu popularitāti. “New York Post ” un “Fox News” izrādījuši interesi raksta izveidē, savukārt 4. martā viņa viesojusies BBC Radio šovā. Tāpat "The Late Show with Stephen Colbert" šo stāstu iekļāvis savā pārraidē.

Keilija Vilksa savā profilā arī dalījusies priekā, ka mājas un dārza preču veikals “Home Depot” tagad atsūtījis viņai īstus sukulentu augus.

