Uzraksti vēstuli

Atrodi laiku, papīra lapu un rakstāmu un raksti vēstuli, lai izteiktu pateicību. Pats labākais, ka šī vēstule nemaz nav jānosūta, pēc uzrakstīšanas vari to sadedzināt, taču rakstot tu atbrīvosies no kādiem iekšējiem blokiem, aizspriedumiem un spēsi paraudzīties uz personu vai notikumu no cita skatu punkta. Galu galā, var šādu vēstuli uzrakstīt arī sev.

Ievies dienasgrāmatu

Lai stiprinātu paradumu pateikties, ir vērts ieviest pateicības dienasgrāmatu. Katru dienu vajadzētu pierakstīt vismaz trīs lietas, par ko esi pateicīgs. Piemēram, varbūt vari savā gada plānotājā atrast brīvu stūrīti un uzrakstīt par ko vari pateikties, bet varbūt tam nepieciešams atsevišķs blociņš. Svarīgi to darīt regulāri, vismaz 30 dienas, lai izveidojas paradums.

Izvelc dienas bilanci

Daudziem no mums, ejot gulēt, pa galvu šaudās dažādas domas par dienā piedzīvoto, notikušo. Arī šis brīdis pirms iemigšanas ir piemērots, lai apcerētu dienā notikušo un izvilktu dienas bilanci. Iespējams, ka dzīvē iestājusies rutīna un nekas ievērības cienīgs nav noticis, taču no visdrūmākās dienas var izvilkt kādu gaismas stariņu. Apdomā, kurš cilvēks tevi visvairāk šodien iepriecināja, kāds notikums lika pasmaidīt. Varbūt esi pateicīgs par siltajiem laikapstākļiem un brīvo vietu trolejbusā?

Izmanto vizuālos pierādījumus

Ikdienā daudzi labie nodomi mēdz pazust. Tāpēc, ja iespējams, izvieto mājās vai darbā kādus vizuālus pierādījumus, piemēram, pie sienas pieliec mīļas ģimenes bildes vai iedvesmojošus aforismus, lai tad, kad nošļūk rokas un viss šķiet slikti, ir kas tāds, kas atgādina par vērtībām un piedzīvotajiem laimīgajiem mirkļiem.

Domā ārpus rāmjiem

Cilvēki bieži vien domā, ka jāpateicas par dāvanām, lietām vai veiksmi. Taču pozitīvās psiholoģijas eksperti vēsta, ka pateikties var par jebko. Par labo un skaisto, bet tikpat par to, ko varētu dēvēt par neveiksmi vai neizdošanos. Piemēram, saaukstēšanas brīdī var pateikties par iespēju izgulēties, par kolēģiem, kas sūta laba vēlējumus, un garšīgo tēju, ko var nesteidzoties izdzert. Domā ārpus rāmjiem, kā atrast spēku pateikties par visu, kas ar tevi ir noticis!

Saistītās ziņas Dziednieks Raitis: "Ja reiz esi saslimis, tad pieņem slimību ar pateicību" Intars Rešetins pēc atlūguma: "Katram punam esmu pateicīgs" 27 gadus veca fitnesa skaistule par savu izskatu saka paldies... ogļhidrātiem