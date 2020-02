"Mammu, man ir karsti" - trīs iemesli, kāpēc bērniem salst mazāk nekā pieaugušajiem

Portāls purewow.com veicis izpēti, lai noskaidrotu, kāpēc bērniem tik ļoti nesalst. Gadās, ka bērns ir jau ar zilām lūpām un nosalušiem vaigiem, taču atsakās vilkt mugurā jaku vai cimdus. “Bet man ir karsti!”, būs viena no bērnu tipiskākajām atbildēm, kad norādīsiet, ka ārā ir vēss un būtu jāuzvelk mugurā kas siltāks.

Noraizējušies vecāki ir neizpratnē, ko darīt. No vienas puses, gribas ļaut bērnam pašam just sava ķermeņa vajadzības un par sevi parūpēties, bet, no otras puses, gribas viņu nodrošināt ar labākajiem apstākļiem, kādi iespējami. Līdz ar to gadās, ka bērna pierunāšana uzvilkt kaut ko siltāku beidzas ar kašķi.

Ieklausies speciālistu skaidrojumā, kāpēc bērni atsakās vilkt siltākas drēbes.

Viņiem patiešām nav auksti!

Intervijā laikrakstam The Atlantic pediatrs un Vermontas universitātes docents Metjū Saia, M. D., visus pārsteidza, apgalvojot, ka daži bērni patiešām var neizjust aukstumu, jo viņu ķermenis pārlieku sakarst. Bērniem vidējā ķermeņa temperatūra ir no 36 līdz 37 grādiem. Tas nozīmē, ka pie fiziskas slodzes tie tiešām var sakarst un neizjust aukstumu, kā uz spēļu laukumiņā soliņa sēdošie, mazkustīgie vecāki. Bērniem nesalst, jo viņi ir aktīvi. Līdzīgi kā pieaugušajam, skrienot krosu, nevajag tik daudz drēbju kā lēnai pastaigai pa mežu, tā aktīvam bērnam nesalst, esot kustībā.

Tas ir veids, kā apliecināt neatkarību

Terapeits un skolas konsultants Filiss Fagells novērojis, ka pusaudžiem, jo īpaši zēniem, ir liela vēlme, lai viņus uztvertu kā pieaugušos un “netuntulētu kā bēbīšus”. Iespējams, ka nav nekā bērnišķīgāka par to, ka mamma sapako savu bērnu mīkstā, pūkainā ziemas kombinezonā. Tāpēc iespējams, ka bērns šādi rīkojas, lai saceltos pret vecākiem un pierādītu savu neatkarību.

Ņem vērā jutīgumu

Daži bērni patiešām ir jutīgāki pret ķermeniskajām sajūtām, ko rada smags mētelis vai ap kaklu cieši satīta šalle. Daudziem no pieaugušajiem ir bērnībā radītas traumas no stingri sasietiem zābakiem, ciešām cepurēm vai apģērbu etiķetēm, kas noberzušas ādu līdz asinīm. Ņem to vērā! “Ziemas mēteļi var būt kā dzelzs bruņuveste jutīgiem bērniem,” autore Petula Dvoraka vēsta kolonnā laikrakstam The Washington Post.

"Mēs visi esam jutušies pārlieku iesprostoti siltajās drēbēs, un tas var būt īpaši šausminoši bērnam, kurš jau cīnās ar ārējās pasaules kontroli pār savu mazo ķermeni," raksta Dvoraka.

Ja iespējams, dodiet iespēju bērnam pašam izvēlēties sev piemērotas virsdrēbes, un nebrīnāties, ka viņš izvēlēsies vaļīgākus un brīvākus apģērba gabalus. Eksperti vietnē Understood.org, kas ir resurss vecākiem, kuru bērniem ir mācīšanās grūtības, iesaka meklēt mīkstākus, vaļīgākus audumus, piemēram, vilnu, un no krekliem izgriezt apģērbu etiķetes. Pērkot izmēru lielākus gumijas vai ziemas zābakus, ir divkārša priekšrocība - tas dod mazām kājām iespēju elpot un kalpos sezonu ilgāk.

