Jūtūbere šokē soctīklu lietotājus - viņa veselu gadu iztiek bez ūdens

2 Wochen bin ich jetzt wieder in Europa, nachdem ich überstürzt und überraschend mein Winterdomizil Bali verlassen musste, weil meine Mutter auf der Intensivstation lag. Langsam ist der Schock verdaut und ich bin in tiefer Dankbarkeit für die Schnelle Genesung meiner Mutter. Danke für all eure lieben Wünsche und Nachrichten. Wenn plötzlich die eigene Familie betroffen ist, wird einmal noch mehr bewusst wie kostbar die Gesundheit ist und für wie selbstverständlich wir es nehmen jeden Tag gesund aufzuwachen. Ein paar bunte Bilder für euch aus Bali, hab heute besonders Fernweh, denke an all die Farben, Früchte und lächelnden Gesichter, all das fehlt mir hier sehr. Wünsche euch Sonne und Wärme im Herzen und einen entspannten Samstag. ••••• It is now 2 weeks ago that I arrived back home from my second home Bali. A return in shock and fear, as my mom was in hospital and nobody knew how her life and health will go on. Greatfull that she recovers so quickly and is already back home from hospital. It feels so good to give back some of the love and attention that she gave to me, to support her healing process and simply be there for her. However I miss my tropical home, the colours, the fruits, the smell of the Balinese flowers and the smiling faces all around; energetically the european winter feels like a graveyard, cold, lonely and dark. Sending out some colorful ,fruity pictures and memories to you guys, wishing you a blessed and quite weekend 🙏🏼.