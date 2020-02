Kāpēc jūsu mati neizskatās kā reklāmā? Pieci mīti par matu mazgāšanu

Katrā mazgāšanas reizē šampūns matos jāliek divreiz

Daudzi uzskata, ka pirmā šampūna deva izmazgā no matiem netīrumus, bet otrā attīra galvas ādu no taukiem, sviedriem un blaugznām. Tāpat dzirdēts apgalvojums, ka tīriem matiem jāsmaržo pēc šampūna – ja pēc mazgāšanas drīzāk jūtama matu dabiskā smarža, jāmazgā vēlreiz. “Ja vien mati patiešām nav ļoti, ļoti netīri, visticamāk, šampūns savu darbu paveiks jau pirmajā reizē. Labi sabalansētas virsmas aktīvās vielas kombinācijā ar kondicionējošajām vielām saudzīgi attīra matus un galvas ādu no netīrumiem un padara matus zīdaini vieglus un koptus,“ saka ķīmiķe Jūlija Kuzņecova. Arī smarža ir interpretējams raksturlielums: dažiem cilvēkiem ķermeņa un matu smarža ir stiprāk izteikta un grūtāk noslēpjama, turklāt pēc šampūna smaržojoši mati nebūs arguments nevienam, kurš lieto šampūnus bez izteikta aromāta.

Jo dārgāks šampūns, jo tīrāki mati

“Ne vienmēr jūsu mati būs sajūsmā par visdārgāko līdzekli,” brīdina Jūlija Kuzņecova. “Labākais šampūns ir tas, kurš ir piemērots jūsu matu tipam un palīdz justies labi, neizraisot pastiprinātu matu taukošanos, trauslumu vai galvas niezi. Vienam vajadzēs dārgu profesionālo šampūnu, kondicionieri un trīs veidu matu maskas, citam pietiks ar universālu ķermeņa un matu šampūnu.”

Speciāliste norāda, ka zelta vidusceļu starp kvalitāti un cenu iezīmē viens no kosmētikas nozares karstajiem jaunumiem – cietie šampūni un kondicionieri, kas pēc izskata vairāk atgādina ziepju gabaliņu, bet, nonākot saskarsmē ar ūdeni, bagātīgi puto. “Cieto šampūnu daudzveidība ļauj izvēlēties katram matu tipam piemērotāko: ar tiem matus var gan mitrināt un spēcināt, gan atveseļot un veicināt to augšanu. Tie nesatur konservantus, toties to sastāvā ir dabiski ekstrakti un eļļas. Tās nav vienīgās priekšrocības – cietie šampūni ir ļoti piemēroti ceļošanai un netiek pārdoti plastmasas iepakojumā, tāpēc būs pa prātam pat visprasīgākajiem dabas draugiem,” stāsta Jūlija Kuzņecova.

Ar mazu šampūna daudzumu matus izmazgāt nevar

“Ja šķiet, ka šampūnam tērējat par daudz, iespējams, pie vainas nav šampūna cena, bet gan jūsu lietošanas paradumi,” saka speciāliste un atgādina – lai izmazgātu matus, nav vajadzīga pilna sauja šampūna. “Nereti cilvēki uzskata, ka šampūns neputo tad, ja tā ir pārāk maz vai mati ir pārāk taukaini. Drīzāk gan iemesli, kāpēc šampūns neputo, būs citi,” norāda Jūlija Kuzņecova. “Varbūt tā ir šampūna specifika, bet varbūt mati nav pietiekami samitrināti. Katrā ziņā labāk lietot mazāk šampūna nekā par daudz, jo, kārtīgi neizskalojot, šampūna pārpalikumi pie matu saknēm izveido lieku kārtiņu, liedzot gaisa piekļuvi matiem un veicinot to trauslumu.”

Pēc kondicioniera lietošanas mati “pielīp” pie galvas

Daudzi mazgā matus pat katru dienu, bet no kondicioniera atsakās, baidoties, ka mati kļūs smagi un zaudēs apjomu. “Tā patiešām var notikt, taču tikai tad, ja kondicionieri nepareizi lieto. Tas ir paredzēts ieklāšanai matos to garumā un galos, nevis pie pašām saknēm, kur par dabisko ieeļļošanu parūpējas galvas āda. Tas vienlīdz attiecas gan uz šķidrajiem, gan cietajiem kondicionieriem,” stāsta eksperte, piebilstot – kondicionieris ir jālieto, jo tas intensīvi palīdz matiem atkopties, baro tos, nepieļauj matu sapinkošanos un galu šķelšanos un padara tos viegli ķemmējamus.

Katru dienu matus mazgāt nedrīkst

“Nav tādu noteikumu, cik bieži drīkst mazgāt matus. Tas atkarīgs no daudziem faktoriem – cik biezi un gari ir mati, kāda ir to nosliece uz taukošanos, vai tie ir krāsoti un balināti, kāda ir cilvēka veselība un dzīvesveids. Tomēr pats galvenais faktors, uz kuru paļauties, ir paša labsajūta,” atzīst Jūlija Kuzņecova. Ja gribas mazgāt matus katru dienu – neviens nevar aizliegt to darīt, vienīgi jāatrod biežai mazgāšanai piemērots šampūns.