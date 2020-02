Traģiskās nāves uzskatīja par "nelaimes gadījumiem" - vīrietis ASV nogalina sievu un dēlu, lai saņemtu prāvu apdrošināšanas naudu

60 gadus vecais Karls Karlsens pirmdien tika atzīts par vainīgu savas sievas nonāvēšanā 1991. gadā.

Karla sieva Kristīna mira ugunsgrēkā pāra kopīgajā mājā. Sākotnēji notikušais tika uzskatīts par nelaimes gadījumu un Karls saņēma 200 tūkstošus dolāru lielu dzīvības apdrošināšanu, kas sievietei piešķirta 19 dienas pirms nāves.

Viņa bērniem ilgu laiku bijušas aizdomas par to, ka māti nogalinājis Karls. Kristīna, kurai tolaik bija 30, mira, jo tika ieslodzīta vannasistabā, kad mājā izcēlās ugunsgrēks. Karls no ugunsgrēka izglābis dēlu un abas meitas.

Tolaik Karls izmeklētājiem sacījis, ka nav varējis tikt pēc sievas. Vēlāk gan noskaidrojies, ka Kristīna būtu varējusi izglābties pa vannasistabas logu, taču dažas dienas pirms nelaimes Karls no ārpuses to bija noslēdzis, jo tas it kā sabojājies.

2013.gada intervijā “ABC News” pāra meita Erīna, kurai tolaik bija tikai seši gadi atceras, kā māte kliegusi: “Tobrīd es nesapratu, ka mana māte aiz sienas mirst.”

Tikai pieaugot Erīna sākusi aizdomāties, ka Karls nav pietiekami palīdzējis mātei traģiskajā negadījumā: “Viņš neko nedarīja. Viņš tur vienkārši stāvēja. Tā nerīkojas, ja cilvēks kuru mīli ir ieslodzīts un burtiski sadeg tavā priekšā."

Kad Erīnai bija 11 gadu, viņa ar brāli Leviju apspriedusi, ka tēvs iespējams vainojams mātes nāvē. 2008. gadā 23 gadus vecais Levijs mira kā toreiz tika norādīts – nelaimes gadījumā.

Viņam virsū uzkrita automašīna, kamēr puisis zem tās strādāja, veicot remontu sava tēva īpašumā. Par dēla nāvi Karls apdrošināšanā saņēma 700 tūkstošus dolāru.

Par dēla nogalināšanu vīrietim piespriests 15 gadus ilgs cietumsods, bet tagad par sievas nonāvēšu viņam jāizcieš mūža ieslodzījums.

Lai atklātu patiesību, Karla otrā sieva Sindija piekrita palīdzēt izmeklētājiem, kuri aicināja sievieti aprunāties par notikušo ar Karlu un sarunu ierakstīt.

Tikšanās laikā Karls bijušajai sievai atzinies, ka noņēmis automašīnas priekšējās riepas un pacēlis auto uz domkrata pirms Levijs pieteicās palīdzēt ar remontu.

Pēc 10 stundu ilgas nopratināšanas Karlsens beidzot atzinās policijai, ka atradies notikuma vietā brīdī, kad smagais auto uzkritis virsū viņa dēlam.

Iepriekš viņš apgalvoja, ka tas bija nelaimes gadījums, lai gan realitātē viņš bezsirdīgi atstāja dēlu nomirt. Vēlāk Karlam piesprieda 15 gadu ilgu cietumsodu un tika atsākta izmeklēšana lietā par viņa sievas nāvi.

“Nav vārdu, lai to aprakstītu. Viņš nav cilvēks,” intervijā medijiem sacījusi Karla otrā sieva Sindija, kura priecājas, ka paglābusies no vīra.