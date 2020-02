Šis tēvs cerēja, ka ar lūgšanu palīdzību un, apprecot sievieti, aizbēgs no savas homoseksualitātes

Amerikānis Kamerons Kols ir trīs bērnu tēvs. (Foto: Mediadrumworld / Cameron Call / Vida Press)

Kameronam Kolam ir 33 gadi un viņš dzīvo Fēniksas pilsētā Arizonas štatā. Jaunais vīrietis ir hiropraktiķis (ārsts, kurš specializējas mugurkaula problēmu ārstēšanā) un klīnikas direktors. Viņa bērnība pagāja striktā mormoņu ģimenē. Viņam jau no mazotnes vecāki mācīja, cik svarīga ir ticība, un cik liels un dziedējošs spēj būt lūgšanu spēks. Tolaik baznīcai bija ļoti kategorisks skatījums pret homoseksualitāti. Kamerons uzauga vidē, kur homoseksualitāti uzskatīja par ārkārtīgi lielu grēku. Gejus pielīdzināja slepkavām, izvarotājiem un pedofiliem.

Kameronam bija tikai deviņi gadi, kad viņš sev par lielam šausmām, atskārta, ka visticamāk ir gejs. Viņš bija pārbijies un izjuta neizmērojamu kaunu. Viņš domāja, ja labi uzvedīsies un dzīvos priekšzīmīgi (bērnībā viņš patiešām bija paraugbērns!), Dievs atbildēs viņa lūgšanām un atbrīvos viņu no “geju būšanas”.

Kamerons Kols ar savu, nu jau bijušo, sievu Kristīni un trīs kopīgajiem bērniem. (Foto: Mediadrumworld / Cameron Call / Vida Press)

Gadiem ilgi Kamerons centās apspiest savu homoseksualitāti. Kad viņš bija sasniedzis 19 gadu vecumu un parādījās iespēja kļūt par misionāru, viņš nekavējoties pieteicās. Pēc tam, kad viņš divus gadus bija padevīgi kalpojis baznīcai un pavadījis daudz laika citu vīriešu sabiedrībā, un nebija izjutis alkas būt kādam no tiem tuvāks, Kamerons bija pārliecināts, ka Dievs viņu “izdziedinājis” no homoseksualitātes.

Kad viņš atgriezās mājās no misionāra misijas, Kamerons iepazinās ar savu nākamo sievu Kristīni. Viņš iemīlējās meitenē un jau pēc sešiem mēnešiem pāris svinēja kāzas. Taču jau drīz pēc laulībām jaunais vīrietis ievēroja, ka interese par savu dzimumu atkal uzjunda no jauna. Kamerons centās to nomākt, kļūstot par ideālu vīru, tēvu un baznīcā gājēju. Viņš darīja visu, lai būtu vīrišķīgs heteroseksuāls vīrietis.

Kamerons cerēja, ka, izveidojot ģimeni ar sievieti, viņam izdosies atbrīvoties no homoseksualitātes. (Foto: Mediadrumworld / Cameron Call / Vida Press)

Kameronam ir trīs bērni – Nešs (7), Greindžers (7) un Tenlija (5). Viņš jutās noguris no izlikšanās par vīrišķīgu heteroseksuālu vīrieti. No cenšanās būt par to, kas viņš nav. Viņš aizvien vairāk sāka apjukt savā identitātē.

Kādudien, kad viņa mērs bija pilns un Kamerons atzinās savai sievai. Viņš pastāstīja Kristīnei, ka ir gejs. Tas notika 2018. gadā. Tagad pāris ir šķīries, taču Kristīne viņu ļoti atbalstījusi šajā “no skapja iznākšanas” procesā. Sākotnēji pat abi cerēja, ka izdosies saglabāt jauktu orientāciju laulību, taču tas neizdevās. Pāra laulība oficiāli šķirta 2019. gada jūlijā.

Kamerons Kols ir hiropraktiķis un klīnikas direktors. (Foto: Mediadrumworld / Cameron Call / Vida Press)

Tagad, kad viņam vairs nav jāslēpjas un jātēlo, Kamerons jūtas it kā smaga nasta visbeidzot būtu nocelta no viņa pleciem. Viņš cer, ka visu turpmāko dzīvi varēs dzīvot kā cilvēks, kuram nekas vairs nav jāslēpj. Kamerons cer, ka viņa dzīvesstāsts kalpos kā piemērs arī paša bērniem, ka nevajag slēpties, bet ir jāmācās pieņemt sevi tādu, kāds esi.