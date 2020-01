Var uzplaukt romantiskas jūtas - horoskops visām zodiaka zīmēm no 27.01. līdz 2.02.

AUNS

Atsaucies piedāvājumam doties darba komandējumā vai atpūtas braucienā. Atlicini laiku aktivitātēm, kas veicina tavu izaugsmi, palīdz labāk izprast dzīvi un cilvēkus. Tavi panākumi būs atkarīgi no tā, kā spēsi komunicēt ar apkārtējiem un cik gudri mācēsi apiet domstarpības, tāpēc apvaldi savu karstasinību.

VĒRSIS

Sastopoties ar apkārtējo neizpratni, nepadodies, aizstāvi savus uzskatus arī tad, kad vairākums domā citādāk. Priecājies par labiem vārdiem, neapvainojies par kritiku. Apstākļi tuvākajā laikā kļūs komunikācijai labvēlīgāki. Neaprobežojies tikai ar labi zināmiem un pārbaudītiem saziņas veidiem, meklē jaunas iespējas iepazīties.

DVĪŅI

Pielūko, ka lielā aizņemtība nekļūst par iemeslu nesaskaņām ar laulāto draugu. Laipni vārdi un labvēlīga attieksme noderēs vairāk nekā enerģiska rīcība. Līdzsvara un savstarpējās sapratnes veidošanai izmanto katru iespēju, neesi vienaldzīga pret draugu un kolēģu neveiksmēm. Cieši kopā strādājot, var uzplaukt romantiskas jūtas pret kādu no kolēģiem.

VĒZIS

Ja kāds no tuviniekiem lūdz palīdzību, dari visu, lai viņu iedrošinātu un atbalstītu. Pievērsies saimniecisku jautājumu risināšanai, plāno remontdarbus, kaut ko pārveido, uzlabo, saremontē, vārdu sakot – parādi, kurš mājās ir saimnieks. Tā tu uzlabosi ne tikai sadzīves apstākļus, bet arī sakārtosi attiecības ar tuviniekiem.

LAUVA

Nepieciešamība uzņemties darbu, ko līdz šim darīja citi, mainīs tavu ierasto dzīves ritmu, taču ātri vien atradīsi veidu, kā tam pielāgoties. Iespējami veiksmīgi darījumi ar nekustamo īpašumu. Tikai nepieļauj nekādu svārstīšanos, nemaini lēmumus pēdējā brīdī un nezaudē mēra sajūtu.

JAUNAVA

Ja nevēlies atmosfēru mājās novest līdz baltkvēlei, no kardinālu lēmumu pieņemšanas atturies. Parādi mīļiem cilvēkiem, cik nozīmīgi viņi tev ir, – uzdāvini ziedus, nosūti apsveikumu, pasaki kādu mīļu vārdu. Pamaini attieksmi, jo līdz ar to arī viss pārējais tavā dzīvē mainīsies uz labo pusi.

SVARI

Vairies no pārlieku emocionālas reakcijas uz to, ka ne viss rit tik gludi, kā iecerēts. Padomā par to, cik lietderīgi ir tavi pārdzīvojumi. Problēmas risini konstruktīvi, atturies no greizsirdības izpausmēm. Apspriežot plānus ar tuviniekiem, uzmanīgi seko līdzi viņu reakcijai.

SKORPIONS

Vairosies tavs valdzinājums. Vari uzņemties nelielus, ātri un operatīvi izdarāmus darbus. Turpmākajās dienās izveidosies piemērota situācija ilgstošu attiecību uzsākšanai, tomēr, lai neveidotos konflikti, jau pašā attiecību sākumā iemācies nejaukt mīlestību ar naudas lietām.

STRĒLNIEKS

Kāds, kurš visu laiku bijis tavā tuvumā, vēlēsies, lai velti viņam vairāk uzmanības. Viss, kas tev jādara, – jāpārliecina, ka esi pieejams. Turpmākās dienas būs pietiekami trauksmainas un dinamiskas, lai nevajadzētu sūdzēties par vienmuļību. Notikumi lielākoties būs saistīti ar dzīves materiālo pusi.

MEŽĀZIS

Centies saglabāt labas attiecības ar radiniekiem, pārvari vēlmi izskaidroties. Meklē taisnīgus kompromisus, un situācija iegrozīsies tev vēlamā gultnē. Ne tāpēc, ka būsi gatavs piekāpties, bet gan tāpēc, ka izdosies atrast pareizos argumentus sava viedokļa un ideju aizstāvēšanai.

ŪDENSVĪRS

Izmanto šo laiku, lai izvērtētu un saprastu, cik daudz no tā, par ko kādreiz sapņoji, ir piepildījies un kas vēl jāizdara, lai sasniegtu iecerēto. Tomēr garu pauzi netaisi, sakoncentrējies un dodies izvēlētajā virzienā. Nerīkojies slepus, jo, zaudējot kontroli pār situāciju, gaismā var nākt kāds rūpīgi glabāts noslēpums.

ZIVIS

Centies būt objektīvs, rīkojies ar prātu, neļauj emocijām diktēt rīcību, neielaidies argumentu karos. Esi laipns, radi ap sevi sadarbības, nevis cīņas gaisotni. Atpūties, esi pateicīgs par to, kas tev jau ir. Tavas darbspējas un uzņēmība tevi nepievils, ja vien atradīsi pareizo pieeju.

Saistītās ziņas 5 zodiaka zīmes, kuras neprot mīlēt Ko sola 2020. gads: finanses, labklājība, labākie kāzu datumi. Astrologa Andra Rača prognoze Šīm 4 zodiaka zīmēm ir visspēcīgākie sargeņģeļi