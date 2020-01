Šodien sākas jauns 12 gadu cikls. Astroloģiskā prognoze 2020. jeb Žurkas gadam

Astrologs Edijs Spāre. (Foto: Aigars Hibneris)

Ko mums darīt un kā būtu ieteicams šogad rīkoties, lai neatkārtotos iepriekšējais nepatīkamais dzīves scenārijs?

Žurkas ir vieni no gudrākajiem dzīvniekiem pasaulē – tās lieliski mācās un ir ļoti attapīgas. Lai veiksmīgs būtu ne tikai Žurkas gads, bet arī nākamie 11 gadi, mums būtu jāmācās gan no savām, gan arī citu kļūdām. Metāliskās Žurkas gadā mums palīgā nāks intuīcija, kurā būtu ieteicams ieklausīties. Īpaši rūpīgi jāapdomā katrs solis un rīcība, neko nedrīkst sasteigt, jo Metāliskās Žurkas gadu varētu saukt par karmisko gadu – ko sēsim šogad, to pļausim turpmākos 11 gadus.

Šogad īpaši nopietni jāizturas pret saviem pienākumiem un saistībām – gan rakstiskām, gan mutiskām. Viss jāizpilda par simts procentiem, lai nesaņemtu no likteņa brāzienu un netiktu sabojāta dzīves kvalitāte, iespējas un apstākļi.

2020. gadā veiksies tiem, kuriem būs noteikti mērķi, lai kāptu pa karjeras kāpnēm; kuri nolems ne tikai uzlabot karjeru, bet arī mainīt tās virzienu. Metāliskās Žurkas gadā mūsos var atmosties vai izpausties vadītāja, organizatora un stratēģa talanti. Bet veiksminieki būs tie, kuri mācīsies no vēsturiskām kļūdām – savām un citu, lai uzkrātās zināšanas un savu pieredzi liktu lietā ikkatru mirkli. Dzīvnieku pasaulē neviens cits tik ātri nemācās no citu kļūdām kā žurkas. Ja viena žurka apēda indi un nomira, pārējās nekad to saindēto ēdienu neēdīs. Jo vairāk mācīsimies, jo attapīgāki būsim, jo veiksmīgāks mums visiem būs 2020. gads.

Tie, kuri joprojām vadīsies pēc savām emocijām un garastāvokļa, šogad bieži iebrauks auzās, jo Žurkas gadā ir jāvadās pēc skaidriem aprēķiniem un skaitļiem. 2020. gadā jābūt īstiem stratēģiem un kā šaha lielmeistariem jāapdomā vairāki soļi uz priekšu. Ievērojot šo ieteikumu – apdomāt katru soli un rīcību –, Metāliskās Žurkas gads būs ne tikai veiksmīgs un nenesīs nekādus nepatīkamus pārsteigumus, bet tieši otrādi – ienesīs dzīvē stabilitāti, paredzamību un drošības izjūtu.

Bet nu konkrēti: