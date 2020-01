Draudzības un sirdssiltuma diena: horoskops sestdienai, 11. janvārim

AUNS

Šodien labāk emocijas neizrādi, saglabā mieru arī tad, ja tevi pārtrauc pusvārdā. Uzturi intrigu, un tev būs vieglāk panākt nepieciešamo uzmanību. Savas finansiālās veiksmes skaļi neapspried, jo vari iedzīvoties skauģos un nelabvēļos. Ja tev vēl nav izdevies tikt pie kārotā, padomā, vai visu dari pareizi.

VĒRSIS

Grūtību momentā ne mirkli nešaubies, ka risinājums ir, un tu to atradīsi, ja vien nenolaidīsi rokas, bet iesi līdz galam. Draugi palīdzēs atsijāt svarīgo no mazsvarīgā, iegūt lielāku skaidrību, izstrādāt saprotamu un pārskatāmu rīcības plānu. Tev atliks tikai to visu ņemt vērā un rīkoties.

DVĪŅI

Noskaņojums būs svārstīgs, tomēr tas netraucēs aktīvi darboties. Nav vērts neko slēpt no cilvēkiem, kas tevi pazīst gadiem ilgi. Lai cik rūpīgi tu izvēlētos vārdus, intonācija un žesti tevi tik un tā nodos.

VĒZIS

Neraizējies par to, kas nesanāk. Ļauj emocijām vaļu, lai apkārtējie zina, kas tevi iepriecina, kas satrauc. Tas pasargās no muļķīgiem pārpratumiem un divdomīgām situācijām. Vakarpusē vērts aiziet uz kādu randiņu – negaidīti tas var izvērsties lieliskā jaunu attiecību sākumā.

LAUVA

Savu vēlmju piepildīšanai var pietrūkt resursu, taču vismaz morālu atbalstu sniegs lūgšanas visuvarenajam, lai gribētais un cerētais notiek tieši pēc tava scenārija. Vīriešiem vēlams īpaši piedomāt pie veida un manierēm, kā tu komunicē ar pretējā dzimuma pārstāvēm.

JAUNAVA

Visas svarīgākās lietas vēlams paveikt laika posmā no 10:30 līdz 11:20, jo pēcāk grūtībām pieķerties vairs nebūs dukas. Galvā liderīgs noskaņojums, ko arī droši vari realizēt morālās stājas ietvaros, protams. Šodien drīksti pirkt un pārdot lielas lietas - automašīnu, īpašumus.

SVARI

Šodien ķeries pie projektiem, kurus pērnā gada izskaņā atliki kā, iespējams, ne pārāk cerīgus. Riskanti darījumi ir ar potenciālu attaisnoties. Daudziem - vecāku laime un prieks. Iespējams, saņemsi patīkamu ziņu no tālienes.

SKORPIONS

Laiskoties šodien labāk neatļaujies, drīzāk sasteidz darāmo un laikus sāc gatavoties nedēļas nogalei, kas solās būt sevišķi romantiska un kaislībām pārpilna. Tas gan neizslēdz arī dramatiskas sarunas par mīlas saišu pārraušanu. Skaties uz visu no pozitīvās puses, proti, viss, kas notiek, notiek uz labu.

STRĒLNIEKS

Attiecību kārtošanas diena. Sevišķi saspringtas tās var veidoties starp priekšniecību un padotajiem. Izvairies no konfrontācijām. Ja jau sen vēlies iesniegt atlūgumu - met to galdā šodien! Ar tevi šodien daudziem būs grūti saprasties, tāpēc paej solīti pretī cilvēkiem.

MEŽĀZIS

Saskaņas alkas. Vēlme pēc rimtas harmonijas. Tas var neizdoties, jo tuvojas pilnmēness, kas parasti atraisa pārāk daudz emocionalitātes. Jaunavām šodien laba diena, lai tiktos ar tuviem draugiem un domubiedriem, sarunās var dzimt kāda neparasta ideja, kas vēlāk var nest finansiālu labklājību.

ŪDENSVĪRS

Ja jūti, ka ciet un mocies, pārtrauc kontaktu ar nevēlamiem ļaudīm. Tie tāpat neko labu tavā dzīvē nesniedz. Šodien gandarījumu dos dziļš kontakts ar jauno paaudzi, piemēram, ar bērniem uzspēlējot kādu galda spēli, nejauši vari atvasē atklāt talantu, ko biji gribējusi sevī pašā ieraudzīt.

ZIVIS

Seksuālas spriedzes pilna diena. Ja nupat ir sāktas jaunas attiecības, ar pārāk tuvu kontaktu labāk vēl nesteidzies, bet gan iepazīsti jauno cilvēku. Pārāk daudz atklātības un vaļības vēlāk var atspēlēties. Klusē, smaidi, esi laipna, atturīga un neuzbāzīga.