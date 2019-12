Lai sapņi piepildās! Horoskops visām zīmēm šodienai, 25. decembrim

AUNS

Šodien nerīkojies pārlieku enerģiski, spontāni. Ar savu dedzību vari izjaukt tuvinieku vai draugu labos nodomus. Labāk paļaujies uz to, ko iesaka un piedāvā citi. Turpmākajās dienās uzmanīgi seko līdzi attiecībām ar tuvākajiem radiniekiem.

VĒRSIS

Nepalaid garām mirkli, kad iespējams izrunāt sasāpējušus jautājumus, nolīdzināt nesaskaņas. Neiekarsti strīdā, ja tiek apšaubīts tavs viedoklis. Tev var pietrūkt argumentu, lai pārliecinātu tos, kas atļaujas tevi pelt un kritizēt.

DVĪŅI

Savas intereses aizstāvēt vislabāk izdosies nākamnedēļ, kad zvaigznes tev sola arī veiksmīgus pirkumus vai finanšu risinājumus. Taču šodien labāk vadies pēc kritērijiem, kas nodrošina sirdsmieru un apmierina arī tavas estētiskās prasības, tas palīdzēs nenomaldīties.

VĒZIS

Lai dzīvo svētki! Šodien zvaigznes tev sola lēna miera un plūduma pilnu dienu. Tiesa, izvairīgas atbildes traucēs īstenot iesākto līdz galam, tāpēc atbildes uz svarīgiem jautājumiem šodien negaidi. Zīmīgi, ka var piepildīties pat vispārdrošākie sapņi.

LAUVA

Labāk sagaidi nākamo nedēļu, tad noteiktības tevī būs vairāk. Pagaidām var mākt izcili svārstīgs garastāvoklis teju vai it visos dzīves jautājumos. Ja pie tevis vēršas pēc palīdzības, neatsaki, taču dari tikai to, ko no tevis lūdz.

JAUNAVA

Brīnumi notiek, ja tiem tic – šis teiciens pilnā mērā šodien attieksies arī uz Jaunavām. Problēmas, ar ko iepriekš netiki galā ilgāku laiku, atrisināsies visneticamākajā veidā. Izvēlies gudrus, attapīgus situāciju risinājumus, ļaujies azartam, uzdrošinies riskēt.

SVARI

Lai ko tu darītu, tas sagādās prieku un gandarījumu. Brīžiem gan virsroku ņems dvēseles romantiskā puse, jutīsies vientuļš, nesaprasts, taču arī tas piederas pie dzīves kārtības. Ja šodien pietrūkst apņēmības vai skaidras izpratnes par to, kā vajadzētu rīkoties, rēķinies ar draugu un tuvinieku palīdzību.

SKORPIONS

Ieteicams neliels ceļojums, apstākļu maiņa, kad uz ierastām situācijām palūkosies no cita skatupunkta. Apciemo vecākus, no sirds parunājies ar brāļiem un māsām. Pats galvenais - nebaidies no pārmaiņām, atbrīvojies no priekšstatiem.

STRĒLNIEKS

Iespējams, aina tavā privātajā dzīvē patiesībā ir pavisam citāda, nekā esi iedomājies. Labā ziņa: šodien sapņotais un karsti alktais ir ar lielu potenciālu īstenoties. Ciemiņi, draugi un pastaigas svaigā gaisā šodien vairos tavu optimismu un ticību savām spējām.

MEŽĀZIS

Šodien nevajag forsēt notikumu gaitu vai mēģināt kaut ko mainīt pēdējā brīdī. Tava stihija un komforta zona ir paredzamas, drošas situācijas, taču šodien nelaid garām iespēju parādīt sevi no mazliet ekstrēmākas puses. Šodien būs ļoti daudz pārliecības un pašpārliecinātības.

ŪDENSVĪRS

Būs viegli aizstāvēt savas intereses un sasniegt cerēto mērķi. Attiecībās šodien valdīs visaptveroša labvēlība un sapratne – tik skaisti un saldi, ka gluži vai neticēsies, ka tā ir taisnība vai tikai Ziemassvētku mirāža. Karstākās vēlmes šodien tik tiešām var piepildīties.

ZIVIS

Sarežģītāki būs pienākumi, kas tev uzticēti pirmo reizi. Lieti noderēs uzkrātās zināšanas un pieredze. Pozitīvi var uzlādēt arī nejauša iespēja palīdzēt grūtībās nokļuvušam cilvēkam. Arī pats vari cerēt uz apkārtējo atbalstu.