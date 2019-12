"Lūdzu Dievam pacietību" - Sedokova baidās pazaudēt mīļoto Timmu

View this post on Instagram

Любовь, странная штука. Вот она есть и вдруг ее нет. Вот вы жить без друг друга не можете и вот вы уже не терпите друг друга на этой планете. Иногда, чем сильнее любишь, тем больше ненавидишь. В любви нет никаких гарантий. Невозможно подписать договор, родить 6 детей, купить 8 квартир и навсегда застраховаться от расставания. Нет гарантий, но я каждый день молю Бога, чтобы он дал нам чуть больше терпения, чуть больше внимания и чуть меньше испытаний. Люблю тебя. Сильно сильно. И бесконечно.