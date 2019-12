5 agrīnas pazīmes, kuras liecina - šis vīrietis nav domāts tev

1. Radikāli atšķiras veidi, kā jums abiem patīk pavadīt brīvo laiku

Tu no dabas esi piedzīvojumu meklētāja, centies izpētīt pēc iespējas vairāk vēl neapmeklētu vietu, uzzināt pēc iespējas vairāk informācijas. Savukārt viņš ir pilnīgs "māju cilvēks", kam lielākā laime ir brīvdienās gulšņāt pie televizora. Protams, ka cilvēki mainās. Var jau uz to cerēt. Taču, ja tev patīk viss jaunais, bet viņam ir tuvāka pagātne, jūs vienmēr cīnīsieties katrs par savām interesēm.

2. Viņš ir ieķēries tavos brunčos

Varētu šķist - kas gan var būt vēl romantiskāk par puisi, kurš ar tevi vēlas būt kopā ikkatru sekundi. No otras puses - šis cilvēks vēlas, lai tu darītu tikai tās lietas, kur var piedalīties arī viņš. Ja vīrietis grib tevi piespiest, lai viņa dēļ tu pamet hobijus un draugus, ir laiks tev pamest viņu.

3. Tu gribētu, lai viņš ir čaklāks un vairāk motivēts

Tikko kā esat sākuši satikties, un tevi jau kaitina viņa slinkums. Esi uzmanīga! Ļoti maz ticams, ka viņš maģiskā veidā mainīsies, ja būs dabūjis labāku darbu vai sācis regulāri apmeklēt sporta zāli. Un ar laiku šis pasīvums tevi kaitinās vēl vairāk. Izvēlies cilvēku, ar kuru tev būtu kopīgi dzīves mērķi un līdzīga kapacitāte. Tici mums, būt par sava vīrieša dzīves "kouču" nepavisam nav seksīgi.

4. Viņš tikai runā, runā, bet nekāds darītājs nav

Viņš tev stāsta, ka vēl ne pret vienu nav jutis to, ko jūt pret tevi. Un ka tevis dēļ būtu spējīgs izdarīt jebko. Taču, kad tev pēkšņi no viņa vajag reālu palīdzību (piemēram, esi saslimusi, un nav kas uzvāra tēju vai atnes zāles no aptiekas), viņš pēkšņi kā akā iekritis. Cilvēks, kurš tikai kulsta mēli, bet ar reāliem darbiem savus vārdus neapliecina, ir vai nu egoists, vai arī melis. Šādu tādu tev tiešām nevajag.

5. Jūsu savstarpējā seksuālā pievilkšanās... nu, nekas īpašs

Protams, attiecībām attīstoties, sekss kļūst kvalitatīvāks, taču uz seksuālo pievilkšanos gan šis likums absolūti neattiecas. "Bet viņš ir tik jauks, mīļš, patīk maniem draugiem, un viņam ir labs darbs..." Jā, mēs saprotam. Taču tev vajag cilvēku, kuram piemīt ne tikai tas. Svarīgi, lai viņš tevi pievelk tā, kā ledusskapis pievelk magnētiņu.

