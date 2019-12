View this post on Instagram

Моя «подружка» написала на меня заявление на кражу) Та самая Дашенька Андреева (Монтана), которой мы с вами помогали с ее аварией в штатах, собирали деньги, поддерживали. Позавчера она прилетела ко мне в гости. Из Амстердама) Привезла с собой таблетки и очень радовалась, что не проверили сумку) (це есть на скрине). Сходила за мой счёт в клуб. Потом в караоке. И поняла, что тут есть чем поживиться . 🤷🏻‍♀️ Теперь Дашенька утверждает, что я украла у неё телефон (она правда не помнит его модель) и 2к евро. Смешно, что угрожает она мне посадкой в переписке... С воображаемого телефона, который украден? . . 🤷🏻‍♀️ И откуда 2к евро у безработной Даши? А, у неё же папа в Газпром. Но с аварией помогали ей мы, а не Газпром.. Значит папа тоже воображаемый. Сегодня утром от неё уже с 3его номера пришло сообщение о вымогательстве 2к евро- иначе мне сидеть 😂 Эх, Даша, Даша. Я сейчас в отделе с адвокатом В отделении ее заявления нет. Она просто хайпит и вымогает деньги... . 🤦🏻‍♀️Девочки, живой тренинг отменяю. Деньги всем вернутся. Никого не хочу видеть. Обучение только онлайн. Видимо тупо надо принять- мне не везёт с друзьями.