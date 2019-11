Populārais Mēness kalendārs - kādi ir tā lietošanas pamatprincipi?

Augošā Mēnesī labi dzert vitamīnus, zāļu tējas, veikt barojošas vai mitrinošas kosmētiskās procedūras, jo tieši tagad tās darīs brīnumus. Bet atceries, ka arī ēdiens un alkohols ies labumā.

Tiklīdz Mēness sāk dilt, enerģijas kļūst mazāk. Tāpēc no 16. līdz 29., 30. Mēness dienai būtu labi pabeigt jau iesākto, bet nesākt neko fundamentāli jaunu.

Lai aktivizētu savas vēlmes un piesaistītu iecerēto, piemērotākās būs 1., 6. un 13. Mēness diena. Piemēram, šajā dienā, lai piesaistītu naudu, iegādājies jaunu maku, ieliec tajā ķīniešu monētiņas, kas ir atbildīgas par labklājību. Mājās ienes talismanus (atceries, ja to izdarīsi, piemēram, dilstošā Mēnesī, talismani var darboties ar pretēju efektu). Vari veikt arī citas maģiskas darbības, piemēram, sadedzini pirkumu čekus un pelnus izkaisi mājas pagalmā vai pa logu, palaižot tos gaisā ar domu, lai nauda pie tevis atgriežas. Šajās dienās labi līmēt kolāžas, kurās ietver visu, ko vēlies piesaistīt. Maģiska ir arī 9., 19. un 29. Mēness diena, taču ar gluži citu jēgu. Šajās dienās veiksmīgi var atbrīvoties no nevēlamā. Piemēram, kārto māju un tiec vaļā no veciem krāmiem, iesniedz darbā atlūgumu, sāc šķiršanās procesu. Tici vai ne, bet minētajos datumos to izdarīt būs daudz vieglāk. Nekādā gadījumā šajās dienās nepērc jaunas lietas! To kalpošanas mūžs būs īss.

Diēta pēc Mēness kalendāra

Ļoti efektīva diēta, lai atbrīvotos no liekā svara. Tā paredz atslodzes dienas katrā no Mēness ceturkšņiem (jauns, augošs, pilns, dilstošs). Nav jāēd 12 stundas pirms un pēc 1. un 15. Mēness dienas, kā arī 6 stundas pirms un pēc 7. un 22. Mēness dienas.