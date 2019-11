"Pirms stundas mirusi, ārsts teica" - Zavorotņukas ģimene pārtrauc klusēšanu runās par aktrises nāvi

Lai arī Zavorotņukas ģimene strikti norobežojas no Krievijas mediju un soctīklotāju nemitīgajām alkām uzzināt arvien jaunu informāciju par viņas veselības stāvokli, tuvinieki izveidojuši divus kontus vietnē "Instagram", kur laiku pa laikam reaģē uz publikas pieprasījumu.

Par tāda kalibra aktrisi kā Zavoroņuka viņas nelaimē ir neatslābstoša sabiedrības interese. Vai katru dienu apšaubāmos portālos parādās tā dēvētie klikbaiti jeb viltus ziņas par sievietes nāvi vai krasu veselības pasliktināšanos. Tomēr aktrises ģimene komentējusi pēdējo šādu gadījumu, jo nāves ziņas avots bijusi kāda žurnāliste, kurai par Zavorotņukas nāvi pastāstījusi tuviniece, kas savukārt pati atrodoties klīnikā, kurā šobrīd uzturas arī Zavorotņuka. Avots atsaucās uz it kā ārsta teikto.

Sarakstē, kas nonākusi Zavorotņukas tuvinieku rīcībā, lasāms, ka "aktrise nomirusi pirms stundas", īsi pirms tam viņu esot apmeklējis vīrs. Turklāt 100% nomirusi. To teicis ārsts, kas nupat operējis arī avota tuvinieku. Sarakstē nolemts vēl "nedauz nogaidīt", vai informācija tik tiešām apstiprināsies.

Foto: Ekrānuzņēmums

Zavorotņukas ģimene instagramā skaidro: "Šo saraksti mums pārsūtīja kāda pazīstama žurnāliste, kura vēl mums labu un no sirds pārdzīvo, vai teiktais ir patiesība. Tad, nu, lūk. Šis viss ir uz ētikas robežas, ārpus veselā saprāta un cilvēcības. Bet cilvēki tā rīkojas. Tā darīt var tikai viszemākā līmeņa ļaudis. Ja nu kādam ir tik grūti dzīvot bez karstiem jaunumiem, varbūt vērts painteresēties par pašu tuvinieku veselību un labklājību? Galvenais - nē, tā nav patiesība! Paldies visiem par lūgšanām, atbalstu un labajiem vārdiem! P.S. Šo skrīnšotu pārsūtījām klīnikai, uz kuru atsaucas šis it kā uzticamais avots. Ļoti gribam zināt, kurš no personāla ir šīs preteklības autors. Klīnikai ir ļoti laba reputācija, un diez vai tā kādam ļaus nesodīti to aptraipīt. Visu labu!" teikts paziņojumā.

Saistītās ziņas Smagi slimo Zavorotņuku piemeklējušas jaunas nedienas Krievijas TV šovā parādīts privāts video, kurā pavisam jauniņa Zavorotņuka saka: "Dievs, ļauj nodzīvot vēl 20-30 gadus" Zināms, cik izmaksā Zavorotņukas ārstēšana

Jau vēstījām, ka Anastasija Zavorotņuka kopš rudens cīnās ar smadzeņu audzēju. Līdz šim gan visas ziņas par seriāla "Mana mīļā aukle" zvaigznes veselības stāvokli un diagnozi izskanējušas baumu līmenī, jo ģimene turpina neizpaust informāciju par sasirgušo aktrisi. Tikmēr Anastasijas paziņas paziņojušas, kas nesen viņai veikta veiksmīga operācija un patlaban norit rehabilitācijas process kādā no Maskavas klīnikām. Krievijas medijos katru dienu parādās gan ticama, gan neticama informācija par viņas stāvokli un dzīves peripetijām.