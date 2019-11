Esmeralda Ermale: "Bez iekšējā starojuma sieviete ir tikai skaista bildīte"

Gadi

Kad dzīvē notiek daudz svarīgu un interesantu lietu, domām par novecošanu laika neatliek. Cik spēj, tik dari savai pašizaugsmei, labklājībai un labsajūtai. Galvenais, lai savā ādā jūties labi un esi apmierināts. Ja, skatoties spogulī, kaut kas traucē un krīt acīs, tad nav ko kautrēties – saņem drosmi, ej un maini! Katrs esam atšķirīgs, un katram ir savas prioritātes.

Cilvēks, kuram ir svarīga stabila un nodrošināta dzīve, nesaņemsies izkāpt no komforta zonas, kamēr nejutīsies izcili slikti. Bet, ja pašreizējā stāvoklī ir tik neērti un neomulīgi, ka nejūti nekādu gandarījumu un dzīvesprieku, ir nopietni par to jādomā. Iespējams, pietiek paspert soli pārmaiņu virzienā, kaut ko uzdrīkstēties – un viss sakārtosies.

Skaistums

To veido dabas dotumi, iekšējais starojums, bez kura sieviete ir tikai skaista bildīte, un, protams, arī sakoptība. Īpaši tas sajūtams, gadiem ejot, – jo sieviete sakoptāka, jo labāk uztverams gan viņas iekšējais, gan ārējais skaistums. Svarīga ir arī attieksme pret sevi, dzīvi un apkārtējiem, to redz gan žestos, gan gaitā.

Tango

Man ārkārtīgi gribējās dejot, bet ilgi nevarēju saņemties, jo tas prasa drosmi – aiziet uz citu sfēru, svešā sabiedrībā. Palaimējās, ka viens cilvēks vienkārši paņēma mani aiz rokas un aizveda uz pirmo nodarbību. Ļoti daudz pie tā strādāju, jo bija jāapgūst daudz tehnisku lietu, tas prasīja laiku. Bet man tas ļoti patika, tāpēc viss nāca pats no sevis, bez grūtībām.

Tā ir brīnišķīga fiziska nodarbe, jo, dejojot tango, kustas visi muskulīši un nemitīgi jādomā par līdzsvaru. Ar katru partneri ir citas sajūtas, un visu laiku kaut kas mainās – mūzika, deju grīda, kurpes. Esi ārā no ikdienas, domas ir pilnīgi kaut kur citur, esi atpūties un enerģētiski uzpildīts, jo deja paceļ tonusu un laimes sajūta rodas pati no sevis. Turklāt vari iemest kurpes somā un braukt pa visu pasauli, paskatīties internetā, kur notiek milonga, un aiziet padejot!

Attiecības

Jau kopš bērnības vienatni nekad neesmu asociējusi ar vientulību. Tā ir pilnīgi cita lieta. Tu vari dzīvot viena un nejusties noniecināta un vientuļa. Visas attiecības novērtēju kā vērtīgas un labas, visas pagātnes grūtības uztveru kā mācību, kas kaut ko devusi un atvērusi acis. Kad mēs dzīvojam ciešā tuvumā, gribi negribi, katrs cīnāmies par savu vietu, laimi un ērtībām.

Ja esi spiests visu laiku kaut ko upurēt kopējās harmonijas labā, tad līdzsvara ass ir kaut kur par daudz nošķiebusies. Ja to nevar izrunāt, mainīt, tad nāk kāds gadījums vai negadījums, kas izsit no tā ārā, un izmaiņas notiek spiestā kārtā. Mūs veido mūsu dzīves pieredze un apkārtējā vide, un tādi, kādi mēs esam tagad, varam būt tikai šajā brīdī, jo esam līdz tam izauguši. Tu mainies ar katru cilvēku savā dzīves ceļā. Ne velti ir teiciens – kā mežā sauc, tā atskan, tu nevari būt viens ideālais attiecībās un otrs tas sliktais. Tā nekad nenotiek.

Foto: Oļegs Zernovs

Skaistumkopšana

Man patīk pucēties, bet ar pārlieku skaistumkopšanu neaizraujos. Augu laukos, kur neviens par to nedomāja. Arī tagad, aizbraucot uz savām lauku mājām, reizēm attopos, ka nedēļām neesmu paskatījusies spogulī. Taču esmu sākusi vairāk domāt par aizsardzību no UV starojuma, jo man vajag siltumu, nevaru pastāvīgi bēgt no saules gaismas.

Tāpēc, braucot uz siltajām zemēm, manā kosmētikas maciņā vienmēr ir Institut Esthederm saules aizsarglīdzekļi. Esmu iecienījusi arī šā zīmola Spirulina kosmētikas līniju un izsmidzināmo micelāro ūdeni, kuru lietoju, kad vien par to atceros. Ādas attīrīšanai mans favorīts ir Bioderma Sensibio micelārais ūdens. Patīkams atklājums bijis Vichy Neovadiol sejas krēms, bet ķermenim jau ilgāku laiku iemīļotākā ir Algotherm Algocean eļļa. Rudenī, kad jāsargā kakls, varu rekomendēt ārstniecisko Amway piparmētru mutes atvaidzinātāju, kas palīdz kakla iekaisuma sākuma stadijā.

Mājās nekādus īpašus sejas kopšanas rituālus nepraktizēju, ja nu vienīgi sasaldēju ledus trauciņos pašas vāktu zāļu tēju un no rītiem ierīvēju seju – ļoti spirgta sajūta. Toties mīlu sevi palutināt, apmeklējot manas uzticamās kosmētiķes Andželiku Deklavu un Jekaterinu Suhoparovu.

Uzturs

Bija periods, kad intensīvi lietoju dažādus uztura bagātinātājus, tagad to daru, ja speciālists pasaka, ka organismam trūkst kaut kā konkrēta. Piedomāju pie veselīga uztura pamatprincipiem, taču veģetāriete neesmu. Uzskatu, ka mūsu platuma grādos ēst gaļu ir nepieciešams. Svars man nekad nav sagādājis problēmas, ja kāds kilograms pienāk klāt, tad gan piedomāju. Tā kā esmu kārumniece, tam visam pieeju ar saprātu, bez pārspīlējumiem.

