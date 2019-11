Pārāk ambiciozi plāni var izčākstēt nesākušies: ko sola horoskops šodienai, 16. novembrim

AUNS

Apkārtējie dos vērtīgus padomus, mīļotais būs gādīgs pret tevi, taču neuztver to kā pašu par sevi saprotamu, novērtē otra pūles tavā labā. Kolektīva darbošanās būs veiksmīgāka nekā individuāls darbs. Pievakarē radīsies vēlme pēc pārmaiņām, taču esi piesardzīgs. Attiecību kārtošanai šī ir emocionāli labila diena.

VĒRSIS

Gribēdams tikt pie drīza rezultāta, ar pārlieku strauju rīcību vari izjaukt līdzsvaru, kas nodrošina stabilitāti. Lielāku uzmanību velti sabiedriskajai dzīvei, aizstāvi savas ieceres, esi diplomāts. Negaidītas uzvaras un panākumi būs ne vien tavs, bet arī partneru nopelns.

DVĪŅI

Lai cik savdabīgi tev šķistu šodien sastaptie cilvēki, nevienu nekritizē un nenosodi. Ļauj katram palikt pie savām domām, tad arī tavējās tiks respektētas. Uzlabo savu saskarsmes mākslu. Nepārspīlē, runājot par savām problēmām, daudziem tās ir krietni lielākas.

VĒZIS

Ja redzi, ka vari kādam palīdzēt, dari to, neprasot, ko saņemsi pretī. Dienas pirmajā pusē esi piesardzīgs naudas lietās, neļauj iegribām tevi ievilkt parādsaistībās. Nebojā savu reputāciju ar nepārdomātu, situācijai neatbilstošu rīcību. Var būt grūti savaldīties emocionālā plānā, viegla aizkaitināmība.

LAUVA

Izvēlies izklaides, kas neapdraud saskaņu ar mīļoto cilvēku. Ja izcelsies strīds, tam var būt tālejošas, nepatīkamas sekas. Tomēr esi gatavs romantikai un azartam. Tava rīcība tiks atzīta par pieņemamu, ja attaisnosi to ar augstiem ideāliem. Ar svarīgākajiem iecerēm tiec galā līdz pusdienlaikam.

JAUNAVA

Diezgan riskanta nedēļas nogale, jo viegli zaudēsi mēra izjūtu, nonākt galējībās. Mijiedarbība ar cilvēkiem kļūs sarežģītāka, kaitinās viņu nepastāvība, neloģiskums. Lielas cerības nesaisti ar jaunām attiecībām, jo arī tās nesniegs to, ko vēlējies. Vēlams vairāk paklusēt, nekā klaigāt.

SVARI

Nejauša iepazīšanās var izvērsties ilgstošās, kaislīgās attiecībās, kas būs pozitīvu emociju un iedvesmas avots brīžos, kad būs jānovērš aplamības un nebūšanas. Vakarpusē uzmanīgi seko līdzi tam, kas notiek mājās. Bez tuvinieku ziņas neko svarīgu nesāc, jo svarīgi īstenot ne tikai savas, bet arī ģimenes locekļu vēlmes.

SKORPIONS

Lai kādi būtu tavi šodienas laika plāni, tavas rīcības dēļ nedrīkst veidoties haotiskas, samudžinātas attiecības. Izšķirošās situācijās centies paiet maliņā, ieņem nogaidošu pozīciju. Ne visi, kas laipni smaidīs, būs arī atsaucīgi, kāds uz tevi var atstāt negatīvu iespaidu.

STRĒLNIEKS

Lielāku uzmanību šodien velti saimnieciskām aktivitātēm, pārskati savas vajadzības. Atklātums un dzīvesprieks padarīs tevi par gaidītu cilvēku gandrīz jebkurā kompānijā. Emocijas plūdīs pāri malām, taču atbildības izjūta nekur nepazudīs, un uz tevi varēs paļauties.

MEŽĀZIS

Saglabāt līdzsvaru būs vieglāk, ja nesteigsies pieņemt piedāvājumus, kas uzliek papildu pienākumus. Darbojies savu iespēju robežās, un tu neko aplamu neizdarīsi. Neesi izklaidīgs – palaidīsi garām kaut ko būtisku. Aizstāvi savu taisnību, savu viedokli – tas šodien var izrādīties ļoti svarīgi.

ŪDENSVĪRS

Neļauj citiem tevi izsist no līdzsvara. Iztēli liec lietā radošā darbā. Dienas otrajā pusē un it īpaši publiskos pasākumos esi piesardzīgs ar lietām, kas saistītas ar risku, un cilvēkiem ar apšaubāmu reputāciju, tā tu ietaupīsi līdzekļus un izvairīsies no negatīvas pieredzes.

ZIVIS

Veiksmīgs laiks, lai iesaistītos nopietnos projektos, kāptu augstāk pa karjeras kāpnēm. Apkārtējie augstu novērtēs tavas spējas. Tev tiks izteikti izdevīgi priekšlikumi, daži no tiem būs pārdomu vērti. Draugi labprāt iesaistīsies arī praktisku problēmu risināšanā.