Daudzas lietas nokārtosies. Horoskops visām zodiaka zīmēm trešdienai, 6. novembrim

AUNS

Vari saņemt iespaidīgu piedāvājumu – gan privātajā, gan lietišķajā jomā. Zvaigznes sola, ka tas būs perspektīvs. Īstā diena, lai atgādinātu mīļotajam cilvēkam, ka mīli viņu un esi sajūsmā par viņa personību.

VĒRSIS

Šodien būsi pārāk kaprīzs/a attiecībās ar tiem, kuri tevi mīl, jo pats nezināsi, ko vēlies no mīlestības un mīļotās personas. Piemērota diena finanšu darījumiem un dāvanām. Neesi skops!

DVĪŅI

Nešaubies par savu veiksmi – jo viss, kas notiek, taču uz labu, vai ne? Iespējamas negaidītas, taču vajadzīgas pārmaiņas gan darbā, gan privātajā dzīvē. Vakarā apciemo draugus un neatsakies palīdzēt, ja tevi lūdz.

VĒZIS

Vērts pavadīt laiku vienatnē – atpūties, pasapņo. Nelauz sevi - dari tikai to, kas sagādā prieku. Vakars būs patiešām jautrs – iespējams kāds romantisks pārsteigums, it īpaši, ja plāno doties ciemos.

LAUVA

Nesteidzies skriet notikumiem pa priekšu, turies pa gabalu no vieglprātīgiem, neapzinīgiem cilvēkiem. Labāk vēro visu no malas, nelien kašķiem pa vidu – dabūsi pārmetumus no abām pusēm.

JAUNAVA

Šodien svarīgi būt sirsnīgam un ievērot toleranci, ja nevēlies zaudēt cieņu ģimenes acīs. Iepriecini ar dāvanām tos, kurus mīli. Šīs dāvanas jūs satuvinās īpaši maģiskā veidā. Piemērota diena darījumu un līgumu slēgšanai.

SVARI

Kaut arī daudzi vēlēsies ar tevi sadarboties un palīdzēt, gala lēmumu par svarīgām lietām pieņem tā, it kā tu būtu viens. Sirdslietu jautājumā zvaigznes pret tevi šodien būs ļoti vēlīgas.

SKORPIONS

Šodien svarīgi nostiprināt savu veselību. Pacenties šodien sevi pasaudzēt un strādāt mazāk. Ja iespējams – vispār paņem brīvu dienu. Vakarā satiksies ar cilvēkiem, kuri labvēlīgi ietekmēs tavu nākotni.

STRĒLNIEKS

Tev ir iespēja mainīt pasauli vai vismaz savu dzīvi – šodien viss ir tavās rokās, un diena ir piemērota labām pārmaiņām. Ja pieņemsi pareizo lēmumu, daudzas lietas nokārtosies, un atvieglojumu jutīsi vēl ilgi.

MEŽĀZIS

Neesi sīkumains, un tev viss izdosies. Izmanto sev raksturīgo spēju norobežoties no situācijas (bet ne no realitātes). Citādi dažādi dzīves sīkumi traucēs pieņemt pareizos lēmumus. Vakaru veltī saviem mīļajiem.

ŪDENSVĪRS

Intriģējošu iepazīšanos un negaidītu iemīlēšanos diena. Taču šodien veiksmīgs būs tikai flirts, nevis reāli darījumi. Vakars piemērots vizītei pie ārsta, kosmetologa vai citi procedūru veikšanai.

ZIVIS

Ļoti laba diena ceļojumiem, svarīgām sapulcēm un sarunām. Dienas pirmajā pusē ieteicams turēties pa gabalu no cilvēkiem, kuri jums nepatīk, un neielaisties kašķos ar tiem, kuri patīk. Vakars būs vienkārši lielisks.