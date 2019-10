Grūtniecības 5.mēnesī Aleksa uzzināja, ka viņas bērnam konstatēta anencefālija - galvaskausa nepilnīga attīstība, pilnīga vai daļēja galvas smadzeņu puslodes, galvaskausa mīksto audu un kaulu neesamība. Ārsti prognozēja, ka Aleksas meita mirs vai nu pirms, vai arī neilgi pēc dzemdībām. Sievietei bija jāpieņem smags lēmums - veikt abortu vai dzemdēt bērnu, zinot, ka kopā pavadītais mirklis būs īss. Aleksa izvēlējās laist meitu pasaulē, jo viņa ļoti vēlējās kaut reizi savu atvasi paturēt rokās.

Aleksa ar vīru Maiklu (Foto: Facebook / Alexis Marrino)

Ārstu traģiskās prognozes diemžēl piepildījās, un Aleksas meitiņa, kura piedzima šī gada 29.jūlijā, pasaulē nodzīvoja tikai 1 stundu un 10 minūtes. Aleksa kopā ar vīru Maiklu bija klāt līdz pat pēdējām jaundzimušā elpas vilcienam. "Tā bija brīnumaina stunda. Viņa bija tik silta un maiga, es biju laimīga, ka varēju turēt viņu savās rokās," atceras Aleksa.

Jaunā māmiņa pēc pārdzīvotā izlēma nelaist zudumā viņas organisma izstrādāto mātes pienu, bet gan noziedot to tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams - priekšlaikus dzimušiem un citiem mazuļiem, kuriem nepieciešams piena donors.

Foto: Facebook / Alexis Marrino

Aleksa varoņdarbu paveica 7 nedēļu laikā. Viņai izdevās atsūknēt pienu vairākiem desmitiem pudelīšu. Kā stāsta sieviete, šis process bijis ļoti emocionāls, tomēr viņa jutusies laimīga par iespēju to darīt.

"Kad es uzzināju, ka esmu stāvoklī, es uzreiz zināju, ka barošu savus bērnus ar krūti. Es sapratu, ka, ja jau plānoju to izlietot tāpat, kāpēc gan man nenoziedot to?" stāsta Aleksa. "Sākumā atsūkt pienu pēc bērna zaudēšanas bija ļoti emocionāli. Tas bija ļoti nomācoši. Tomēr pēc pāris nedēļām tas jau kļuva ierasti. Es nezinu, vai pats process mani mudināja savaldīt emocijas, bet es zināju, ka esmu viena no laimīgajām sievietēm."

Foto: Facebook / Alexis Marrino

Vairākām sievietēm pēc bērna zaudēšanas mātes piena atsūknēšana ir problemātiska, bet Aleksai veicies ļoti labi.

Pēc septiņām nedēļām viņa konstatējusi, ka viņai izdevies "saražot" 33 litrus piena. "Es biju šokā, kad to uzzināju," atklāj Aleksa. "Cilvēki mani uzmundrina, sakot, ka šis palīdzēs ļoti daudziem bērniņiem. Es lepojos ar to, ko esmu paveikusi."

Foto: Facebook / Alexis Marrino

Saskaņā ar ASV Slimību kontroles un profilakses cetra datiem, smadzeņu bojājumi auglim ASV tiek konstatēti aptuveni 3 grūtniecībās no 10 000.

