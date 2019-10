Ministrijā norādīja, ka, ja no UGF šogad uzturlīdzekļi bērnam līdz septiņu gadu vecumam tiek izmaksāti 103,20 eiro apmērā ik mēnesi, tad nākamgad tie būs 107,50 eiro. Bērnam no septiņu gadu vecuma līdz 21 gadu vecumam šobrīd uzturlīdzekļi tiek izmaksāti 122,50 eiro apmērā ik mēnesi, savukārt no 2020.gada tiks maksāti 129 eiro.

TM arī atzīmēja, ka ministrija sadarbībā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju (UGFA) ir ieviesusi vairākus ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem, lai veicinātu atgūto līdzekļu pieaugumu, piemēram, kriminālatbildības piemērošanu par izvairīšanos no bērna uzturēšanas pienākuma, transportlīdzekļa un kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu un citus.

Attiecīgi minēto pasākumu rezultātā ir būtiski palielinājies atgūto parādu kopējais apmērs. Proti, pērn vidēji mēnesī tika atgūti 16% no izmaksātajiem uzturlīdzekļiem, bet šogad līdz šim brīdim vidēji mēnesī - 21% no izmaksātajiem uzturlīdzekļiem. Tomēr, neskatoties uz ieviestajiem ierobežojumiem, kopējais parādnieku skaits un viņu parādsaistības pret valsti ar katru gadu turpina pieaugt. Ja 2017.gadā uzturlīdzekļu parādnieku skaits bija 35 173, tad šobrīd uzturlīdzekļu parādnieku skaits ir pieaudzis gandrīz par 6000 personām.

Ministrijā arī skaidroja, ka, lai līdzsvarotu izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru ar pieejamiem valsts budžeta līdzekļiem un nodrošinātu uzturlīdzekļus visiem bērniem, kuri nesaņem uzturlīdzekļus no saviem vecākiem, bet saņem tos no UGF, izstrādāti grozījumi fonda likumā, paredzot, ka valsts garantētie uzturlīdzekļi tiek atsaistīti no minimālās mēneša darba algas. Minētie grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 13.septembra lēmumu un tos Ministru kabinets skatīs šodien.

Ministrijā arī piebilda, ka tiek plānota ciešāka UGFA sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu, lai cīnītos pret tiem parādniekiem un viņu darba devējiem, kas piedalās patieso ienākumu slēpšanā. Tāpat tiek strādāts pie regulējuma, kas ļaus parādniekiem piemērot jaunus ierobežojumus, tajā skaitā aizliegumu spēlēt azartspēles.