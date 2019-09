Noskaņojies uz veiksmi: horoskops visām zīmēm šodienai, 19.septembrim

AUNS

Tava griba ir tava, cits cilvēks ir cita pasaule, cita uztvere, savs individuāls universs. Atstāj neatrisinātos jautājumus pašplūsmā, necenties par visu varīti panākt savu. Diena, kad 1:1 sastapsies ar savu ego. Un tas konfliktēs ar apkārtējo vidi un citiem cilvēkiem.

VĒRSIS

Ja tevī snauž kāds aizvainojums, vajag to ar kādu izrunāt, citādi nāksies iepazīt psihosomatiku. Smags enerģētisks faktors šodien var izrādīties nepareizi projicētas vēlmes. Vai nav tā, ka gaidi neiespējamo no cilvēka, kurš tev nevar, negrib, nespēj sniegt to, ko vēlies?

DVĪŅI

Jau no paša rīta valdīs sajūta "lieciet taču mani mierā..." Ja tas nav visparastākais rudens sākuma nogurums, vērts pievērst uzmanību tam, kas notiek paša dvēselē un ikdienas ģimenes komforta līmenī.

VĒZIS

Iespējams, būs grūti saglabāt neitralitāti un objektivitāti. Tā kā pastāv liela varbūtība kļūdīties spriedumos un lēmumos, labāk šodien pastāvi maliņā un pavēro notiekošo, nevis aktīvi iesaisties. Deviņreiz nomēri, vienreiz griez.

LAUVA

Darbā iespējams sevišķs novērtējums. Kādu brīdi iepriekš esi tur "sastrādājusi" ko tādu, ko tikai tagad citi pamana kā "wow! O, jā..." Šodien daudz uztversi ar redzi, ožu un dzirdi. Ne ar prātu.

JAUNAVA

Pašapziņa šodien tev būs augstumos, un pelnīti. Šādā enerģijā nav vēlams visiem pateikt atā un lūkoties pēc citas vietas, kur realizēties. Turpini iesākto, jo tas dos vēl lielāku gandarījumu šī gada beigās.

SVARI

Mediju, reklāmas un sabiedrisko attiecību jomā nodarbinātajiem var šķist grūta diena. Nesaprašanās, kavējumi, stress, ideju noraidījums un visbeidzot pat radošā krīze. Jau nedēļas beigās darbi aizies kā plānots.

SKORPIONS

Var būt vilinājums iziet ārpus rāmjiem un izdarīt ko tādu, kam ar morāles normām ir visai attāls sakars. Tāds kā dumpinieciskums? Pietaupies, nav īstais laiks neordinārai uzvedībai; vēlāk var būt kauns par sevi.

STRĒLNIEKS

Medicīniskas manipulācijas vispār vislabāk veikt jaunnedēļ. Visādi citādi - parasta rimta diena bez asumiem un pārspīlējumiem. Droši drīkst pirkt dārgas mantas. Šodien būtu vēlams atcerēties par ētisku uzvedību un normām.

MEŽĀZIS

Nav pat vērts tērēties tur, kur tevi negaida, nesaprot, negrib un tamlīdzīgi. Šī ir spēka diena individualitātēm. Lieliska diena, lai nogludinātu konfliktus ar gados jaunākiem cilvēkiem.Ja tieši šodien ieplānots zobārsta apmeklējums, to labāk atcel, pārliekot uz citu datumu.

ŪDENSVĪRS

Šonakt sapnī redzētais visai drīz var iegūt reālas aprises, piepildīties. Ja šķiet, ka lietas velkas - bez stresa! Jau šīs nedēļas beigās viss vērsīsies uz labu. Tikmēr labāk rāmi nogaidīt un rūpīgi izsvērt un izvērtēt, kur ieguldīt savu enerģiju.

ZIVIS

Diena nesīs enerģiju, kas burtiski trieks izmēģināt ko jaunu - visviens, kurā sfērā - biznesā, seksā, hobijos. Vēlmes jaudīgas, taču var rasties negaidīti šķēršļi. Diemžēl tā var nest arī skumjas ziņas, piemēram, par kāda tuvinieka nāvi.