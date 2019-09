Publicitātes

PTAC brīdina par lelli, kas var ietekmēt reproduktīvo veselību

Bērni Jauns.lv / LETA

No tirdzniecības tiek atsaukta lelle "My Little Girls", kas var negatīvi ietekmēt reproduktīvo veselību, informēja Patērētāju tiesību aizsardzības centra Evija Lene.