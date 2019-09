Otra iespēja vai labas atvadas?

Grāmatā aplūkotie attiecību modeļi ir dažādi: bērni, kas atsvešinājušies no vecākiem; vecāki, kas neizrāda pietiekamu interesi par saviem bērniem; sarežģītas pāru un draugu attiecības u.c. Bieži vien attiecību pārrāvumu izraisa neizrunāti pārpratumi un neatrisināti konflikti. Nereti konflikts sāp abām iesaistītajām pusēm, taču neviena no tām neuzņemas iniciatīvu, baidīdamās no atraidījuma. Autore mudina izprast, vai tiešām vēlamies attiecības atjaunot, un, ja atbilde ir jā, sniedz pavisam konkrētus ieteikumus un pat konkrētas frāzes, ko izmantot dažādās situācijās.

Godīgi jāatzīst, ka ne visas attiecības, kurās kāda iemesla dēļ iestājies pārrāvums, var atjaunot. Draudzības mainās un izzūd, dodot vietu jaunām attiecībām. Tomēr pat tādos gadījumos ir svarīgi attiecības “labi pabeigt”, proti, atvadīties uz pozitīvas nots. Dažkārt tas iespējams klātienē, citkārt – uzrakstot vēstuli vai izdzīvojot īpašu atvadu rituālu. Psihoterapeite uzsver: labas atvadas ļauj vieglāk pārtraukt attiecības. Jēgpilna atvadīšanās var arī būtiski ietekmēt to, kā abas puses veido jaunas attiecības.

Ilses Sandas karjera sākās kā luterāņu draudzes mācītājai. Ilgā pieredze dvēseļkopējas darbā viņai lieti noder, sarunājoties ar saviem psihoterapijas klientiem. Grāmatā viņa gan min piemērus no savas personiskās attiecību vēstures, gan atklāj klientu uzticētos stāstus. Viņa atzīst, ka ir “attiecību advokāte”, proti, mudina dot attiecībām otru iespēju un saskatīt jaunas iespējas pat tur, kur daudzi jau atmetuši ar roku. Tomēr tas nenozīmē, ka attiecības būtu jāsaglabā par katru cenu. Ir situācijas (piemēram, emocionālās un fiziskas vardarbības gadījumos), kad attiecību saglabāšana nozīmē nemitīgas sāpes, un tas pavisam noteikti nav veselīgi.

Pieejama arī e-grāmata.

No dāņu valodas tulkojusi Ita Ankoriņa.