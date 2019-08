Krāsainas klases, stiklots iekšpagalms - virtuālā tūre, kā izskatās īpaši stilīgajā Ādažu sākumskolā

Skolā izbūvēti 2 iekšpagalmi ar mīksto segumu, kas no ārpuses nav redzami. Vienā iekšpagalmā ierīkota aktīvā zona – ar divu izmēru pumpām, pa kurām var skriet un lēkāt, bet otrā – līdzena virsma ar dažādām spēlēm (šahs, Riču-Raču u.c.). Šādi iekšpagalmi ļauj skolēniem starpbrīžos izskrieties svaigā gaisā, vienlaikus atrodoties drošā, noslēgtā vidē.

Visi gaiteņi mācību korpusā izkārtoti ap stikloto iekšpagalmu, lai tajos nodrošinātu dabisko gaismu. Lai bērniem skolā būtu vieglāk orientēties, visas 32 mācību klases katrā stāvā sadalītas četros blokos, kur katram piešķirta sava krāsa. Katrā stāvā ir četras oranžas, četras zaļas, četras sarkanas un četras zilas klases. Atbilstošā krāsā ir linoleja fragmenti, ko var redzēt no gaiteņa tālākā gala, pie klases ieejas durvīm un pašā klasē.

Jaunajā sākumskolā izstrādāta ēdināšanas sistēma, kas plaši izplatīta Skandināvijā un pat Igaunijā, bet Latvijā vēl tikai sāk veidoties. Tā ir skolēnu pašapkalpošanās, kad bērni, sākot no 1. klases, paši izvēlas ēdienu, kas, pirmkārt, nodrošina to, ka bērns tiešām ir paēdis, otrkārt, tā ir pedagoģijas sastāvdaļa, treškārt, šāda ēdināšanas sistēma mazina atkritumu daudzumu un, ceturtkārt, tā ļauj dubultā samazināt ēdamzāles platību, izveidojot tikai 100 sēdvietu. Lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu divos lielajos starpbrīžos un izvairītos no bērnu drūzmēšanās, izveidotas divas atsevišķas ēdamzālēs – pirmajā un otrajā stāvā. Liels ieguvums Ādažu novada iedzīvotājiem ir arī sporta zāles izbūve, jo ārpus mācību procesa laika sporta zāle tiks izīrēta dažādu sporta veidu treniņiem un sacensību norisēm.

Ādažu sākumskolas 1. un 2. kārtas būvdarbi notika Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros, un tos veica SIA “Monum” atbilstoši SIA “Nams” izstrādātajam būvprojektam. Būvdarbu uzraudzību veica SIA “Būvuzraugi LV”.