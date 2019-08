Karaliskais protokols attiecībā uz tetovējumiem ir visnotaļ pārsteidzošs

Pateicoties karalienei Elizabetei II, britu karaliskā ģimene dzīvo pēc mazliet atšķirīgiem noteikumiem nekā vairums no mums. Šos noteikumus sabiedrībā zinām pēc nosaukuma “karaliskais protokols”.

Tā, piemēram, karaļnama dāmām uz saviesīgu vakaru pie kleitas vai svārkiem vienmēr jāvelk miesas krāsas zeķubikses (tas bija pirmais karaliskās etiķetes punkts, ko ātri iegumēja amerikāniete Megana Mārkla pēc ieprecēšanās britu karaļnamā). Sēžot nedrīkst sakrustot kāju pār kāju. Melni apģērbi jāatstāj sēru gadījumiem. Šie un līdzīgi karaliskā protokola noteikumi mudina domāt, ka arī tetovējumi karaļnama pārstāvim ir aizliegti, vai ne? Nē, tā vis nav!

Karalienes mazmeita Zāra Tindala (karalienes meitas princeses Annas meita) nesen sniegusi izsmeļošu atbildi par šo jautājumu. Kad vaicāts, vai Zāra nākotnē atļaus saviem bērniem taisīt tetovējumus, viņa atbildējusi, ka viņai šajā jautājumā nepiederēšot galavārds. Noteicējs nebūs arī neviens cits, tikai meitas pašas.

Zāra Tindala ar abām meitām. (Foto: Vida Press)

“Viņam nav tetovējumu,” žurnālam “Saga Magazine” apliecinājusi Zāra Tindala, to attiecinot uz savu vīru Maiku Tindalu. “Es labāk gribētu, ka viena no manām meitām pārrodas mājās ar pīrsingu, nevis ar tetovējumu, jo kniedi var izņemt. Es pavisam noteikti neatbalstītu šādu lēmumu,” apliecinājusi Zāra, skaidri liekot saprast, ka ne viņa, ne kāds cits meitām nevar liegt taisīt tetovējumu vai veikt pīrsingu, ja viņas nākotnē to izvēlētos.

Tīnes gados arī Zārai pašai bija pīrsings mēlē. Tas tikai pierāda, ka arī karaļnama atvasēm šad un tad ir ļauts “sadumpoties”. Lai gan Zārai Tindalai nav karaļnamā tādu oficiālo pienākumu, kādi ir princim Harijam, princim Viljamam un abām hercogienēm, arī uz Zāru, kā uz jebkuru citu no karaliskās ģimenes, attiecas protokola notikumi. It īpaši, ja Tindala pavada laiku kopā ar karalieni, un tas nebūt nav reti.

Citiem vārdiem sakot: neeksistē likums, kas karaļnama pārstāvim liegtu tetovēties. Tā, ka ir pavisam iespējams, ka arī Harijam un Viljamam ir kāds tetovējums, tikai tādā vietā, ko neatsedz apģērbs.

