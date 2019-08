Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 21. augusts

AUNS

Šodiena var nest galvu reibinošus panākumus un/vai slavu un atpazīstamību. Tikai nekļūsti iedomīgs! Lai viss izdotos godam, parūpējies par nevainojamu vizuālo tēlu un labu enerģiju ap sevi. Laba diena arī pirkumiem.

VĒRSIS

Ja tevi neapmierina esošā situācija, nenoslēdzies sevī, nepaliec viens ar savām domām un pārdzīvojumiem – divatā, pat klusējot, laiks rit ātrāk! Ja izlem apgūt kaut ko jaunu, padomā, kur un kā izmantosi iegūtās zināšanas, lai no tām būtu reāls labums.

DVĪŅI

Dienas otrajā pusē nopietni izturies pret nelielām, šķietami maznozīmīgām pārmaiņām – tās var izvērsties nopietnākas, nekā spēji iedomāties. Ar pozitīvu attieksmi un nešaubīgu rīcību iedvesmosi ne vienu vien šaubu māktu cilvēku.

VĒZIS

Slaistīšanās un palikšana mājās, nevis iešana uz darbu – tas šodien būs labs veids, kā izvairīties no haotiskas, neproduktīvas rīcības. Šodien vari izdarīt daudz lieku un nepareizu slēdzienu, uz ko vedinās situācijas tev apkārt.

LAUVA

Viegli iejutīsies jaunā kolektīvā, ātri atradīsi kopīgu valodu ar nejauši sastaptiem cilvēkiem, būsi labs sarunu biedrs un idejiskais iedvesmotājs. Lieliska sadarbība veidosies ar cilvēkiem no mākslinieku aprindām.

JAUNAVA

Ja jūties viens ar savu ideju, neklusē, bet gan pastāsti to vistuvākajiem: viņi labprāt piedalīsies pārgalvīgu ideju īstenošanā. Velti uzmanību sevis pilnveidošanai, cīņai ar saviem trūkumiem un mazvērtības kompleksiem.

SVARI

Centieni atbrīvoties no tā, kas traucē justies ar dzīvi apmierinātam, būs veiksmīgāki, ja būsi pozitīvi noskaņots un iztiksi bez ilūzijām. Gatavība uzņemties iniciatīvu palielinās tavu konkurētspēju, bet ambicioza nostāja mudinās uzsākt pārrunas ar priekšniecību.

SKORPIONS

Neklausies ne glaimos, ne nopēlumos, pats vērtē savu veikumu un izdari secinājumus. Darījumu attiecībās neļauj iejaukties emocijām – pieņem lēmumus, neraizējoties par to, ka kādam tie nepatīk.

STRĒLNIEKS

Grūtāk būs vakarpusē, kad alksi jaunu iespaidu, bet nezināsi, kur tos gūt. Tādos brīžos viegli vari krist kārdinājumā un iesaistīties riskantos darījumos. Tur, kur notiek kaut kas svarīgs un nozīmīgs, esi klāt personīgi.

MEŽĀZIS

Stabils dzīves ritms un saskaņa ģimenē veicinās darbaspējas, spēsi gāzt kalnus, ja vien tāda iespēja radīsies. Grūtāk būs tikt galā ar finansiāliem jautājumiem, jo būs grūti pieņemt skaidrus, nešaubīgus lēmumus.

ŪDENSVĪRS

Dažiem no jums šodien gribēsies, lai naudas ir vairāk, taču īsti nezināsi, kā to panākt – ilūziju būs vairāk nekā reālu risinājumu. Esi savaldīgs, centies iedvest mieru arī apkārtējos. Rīta pusē uzmanies no nevajadzīgiem pirkumiem.

ZIVIS

Lai arī ieceru un ideju netrūks, vieglāk būs atrast iemeslu neko nedarīt nekā izlemt un rīkoties. Galvenais, lai ir motivācija, tad, īstajā brīdī pieņemot izšķirīgu lēmumu, tiksi pie sirdij tīkamas nodarbes līdz šim neapgūtā darba jomā.