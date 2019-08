Īpaši atklāts žurnālistes stāsts: kas notiek, kad aborts... noiet greizi

Šo stāstu vietnē Vice.com publiskojusi britu žurnāliste Rouza Stoka, kur tas vienas dienas laikā kļuvis par vienu no lasītākajiem materiāliem. Stāsts ir par medicīnisko abortu, kuru devās veikt žurnāliste, taču viss izgāja ne gluži tā, kā bija domāts. Un par nenotikuša aborta sekām, viņasprāt, tiek pārāk maz runāts, jo temats ir gana kontraversiāls un sievietēm lielākoties intīms. Un zem kauna zīmoga.

"Kad biju nolēmusi pārtraukt grūtniecību, kāda sieviete no Lielbritānijas Grūtniecības konsultāciju dienesta pa telefonu jautāja, vai es vēlos medicīnisko abortu, kas vēl bija iespējams manā grūtniecības fāzē - deviņās nedēļas -, vai ķirurģisku abortu. Man nebija ne jausmas. Es vaicāju, kāda ir atšķirība? Nu, viens ir ar tabletēm, otrs ir invazīvāks, skanēja atbilde. Man nebija daudz laika iegrimt izpētē, un nebija arī vēlmes, godīgi sakot, tāpēc es pieteicos medicīniskajam abortam. Man šķita, ka tā būs vienkāršāk," vēsta žurnāliste.

Medīcinas māsa viņai paskaidrojusi, ka agrīni veikti medicīniskie aborti esot visefektīvākie, ja ieņem divas tabletes ar 24-48 stundu intervālu. "Tajā pašā dienā iedzēru pirmo tableti (mifepristonu), bet pēc divām dienām atgriezos, lai procesu pabeigtu ar otru tablešu komplekta ievietošanu manā vagīnā (mizoprostols). Tas bija kā vardarbības akts. Atceros, kā atgriezos uzgaidāmajā telpā ar tādu niknumu, kādu nebiju piedzīvojusi kopš bērnības. Iekritu savas mammas rokās raudādama," raksta Rouza. Māte viņai glāstījusi galvu un teikusi, ka viņa visu šo traģiku saprot un visu zina.

Aborts tomēr nenotiek

"Klīnikā teica, ka aborts var sākties jebkurā mirklī - kopš brīža, kad iedzēru tableti līdz pat divām nedēļām vēlāk. Tas būšot kā smagas mēnešreizes, bet dienas laikā būšot cauri, taču krampji varētu turpināties vēl nedēļu. Ja ļoti sāp, jāiedzer paracetamols vai ibuprofēns," savu pieredzi atceras žurnāliste. Viņa sāpes sajutusi jau četras stundas pēc tam, kad no klīnikas kopā ar māti atgriezusies dzīvoklī. "Kaut kur dziļi manī starp mugurkaulu un vēderu iezagās iepriekš nepazīstamas sāpes. Stundas laikā es biju nokļuvusi ellē - aiztaupīšu jums visus sīkumus, bet tas nozīmēja kontrakcijas, vemšanu, asiņošanu. Stundām ilgi. Notiekošais satuvināja mani ar mammu," viņa stāsta.

Ļaunākais šķita beidzies pēc 12 stundām šādu mocību. Žurnāliste atgriezusies darbā, taču nedēļas garumā vairāk vai mazāk nepatīkamās sajūtas turpinājušās, tāpēc Rouza devusies pie ārsta pēc stiprākām pretsāpju zālēm. Taču tur izmērīts viņas asinsspiediens, kas bijis bīstami zems, un sieviete nosūtīta uz slimnīcu. Slimnīcā pēc četru stundu gaidīšanas starp topošajām māmiņām Rouzai pateikts, ka aborts nav bijis sekmīgs. "Aborts bija klasificēts kā "nepilnīgs" - tas ir vārds, ko es neskaidri atcerējos no pirmās vizītes konsultācijā. Ir jānošķir termini "neveiksmīgs aborts" un "nepilnīgs aborts", jo pirmais nozīmē nenotikušu procesu pēc saņemtajām tabletēm - aborts nav sācies -, bet otrais nozīmē to, ka process ir sācies, bet organisms nav izvadījis "produkta atlikumus"."

Viņai tika noteikta operācija pēc trim dienām, lai izņemtu no ķermeņa augļa pārpalikumus. Tāpat žurnālistei tika brīva nedēļa darbā, bet fiziski un emocionāli viņa jutusies ārkārtīgi slikti. Taču izķepurojusies.

Žurnālistes secinājumi

"Kā vairums jautājumu par sieviešu veselību, arī aborts un tas, kā gan zināt, ka tas ir izdevies, un arī visi pārdzīvojumi - tas viss ir nožēlojami vienaldzīgi mūsu sabiedrībai. Tā vietā, lai izplatītu vērtīgu pieredzi, kas ļautu sievietēm veikt informētāku izvēli, mēs bieži vien izvēlamies tviterī vienkārši prasti debatēt par morāles jautājumiem. Tas novērš uzmanību no pašas problēmas. Patīk tas vai ne, bet sievietes izdara abortus pat neskatoties uz to, ko saka morāle, juristi, medicīna. Tāpēc būtu jābūt pieejamai visai informācijai - godīgai un detalizētai - par to, kas var notikt. Tas ir sabiedrības veselības jautājums," spriež raksta autore.

Viena no četrām britu sievietēm dzīves laikā veic abortu

"Kā mēs zinām, aborti ir neticami bieži," situāciju raksturo kādas Lielbritānijas klīnikas ārste Ivonna Neubauere, kura ikdienā darbojas arī nevalstiskajā organizācijā, kas strādā ar abortu tematiku valstī. Deviņi no desmit abortiem 2018.gadā bijuši medicīniski veikti - ar tabletēm. Visefektīvākie tie esot tad, ja veikti, pirms auglis sasniedzis 13 nedēļu vecumu. 95% gadījumu šie aborti norit sekmīgi, tāpēc Rouzas pieredze ar neiztīrījušos augli esot rets gadījums. Taču ne ekstrēmi rets.

Pati autore turpina strādāt ar savu garīgo veselību. Viņa ir frīlancere prestižajā "The Economist" izdevumā, kā arī dzīvesstila medijā Vice.com un citur.

