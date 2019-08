Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 20. augusts

AUNS

Saņemot kritiku par paveikto, nezaudē savaldību. Radoša pieeja palīdzēs veiksmīgi tikt galā ar ne vienu vien sarežģītu situāciju. Meklē iespējas, kā likt lietā savas iemaņas, attīstīt dabas dotos talantus.

VĒRSIS

Dienas pirmajā pusē manāmais haoss nenozīmē, ka tev jāatsakās no saviem plāniem. Dari visu ar mēru, nepārspīlē, vadies pēc savām iespējām, nevis apstākļu diktētām vajadzībām.

DVĪŅI

Saliekot kopā pragmatisko ar tēlaino, radīsies lielisks plāns, kuru īstenojot tiksi pie taustāma rezultāta. Pārpūle un stress ietekmēs tavu pašsajūtu vairāk, nekā varēji iedomāties, īpaši ja iepriekš jau bijusi kāda kaite.

VĒZIS

Risināt praktiskus jautājumus būs vieglāk, ja neaizrausies ar iztēles radītām vīzijām. Rēķini, kas tev ir izdevīgi, kas – nē, bet neriskē ar svešu naudu. Lielāka rīcības brīvība pieļaujama, risinot ar izglītību, ceļošanu saistītus jautājumus.

LAUVA

Apmeklē kursus, nodarbības, kur iespējams apgūt jaunas praktiskās iemaņas vai uzlabot esošās. Par veiksmēm priecājies, no kļūdām mācies! Izvēlies tādu darbu un pienākumu apjomu, ar kuru vari tikt galā bez lielas piepūles un papildu spēku piesaistes.

JAUNAVA

Meklējot izeju no grūtas situācijas, atturies no kārdinājuma iet vieglāko pretestības ceļu, jo tas sola īslaicīgu risinājumu – labāk radikālas bezkompromisa pārmaiņas nekā lēna, ilgstoša laipošana. Šodien negaidi no dzīves pārāk daudz, un tu nebūsi vīlies.

SVARI

Izvirzi konkrētus, reāli izpildāmus uzdevumus, un ar visu veiksmīgi tiksi galā. Nevairies no atbildības, kuru esi spiests uzņemties. Dienas vidū ar lielu pārliecību uzsākts darbs var apstāties nepietiekamu zināšanu vai prasmju dēļ.

SKORPIONS

Neapgrūtini sevi un citus ar nevajadzīgām prasībām. Domstarpības viegli var pārvērsties ilgstošos konfliktos. Saglabāt emocionālu līdzsvaru būs vieglāk, ja mainīsi paradumus, iesi savu ceļu, rīkosies neatkarīgi, taču pārdomāti.

STRĒLNIEKS

Ja gribi būt veiksmīgs, virzīties augšup pa karjeras kāpnēm un sekmīgi iekļauties sabiedriskajā dzīvē – mācies, pilnveidojies, paplašini redzesloku ceļojot, pētot un izzinot sev aktuālas tēmas.

MEŽĀZIS

Finansiālu jautājumu risināšanā izmanto zinošu speciālistu palīdzību. Darbus, kas prasa daudz spēka, sadali tā, lai neveidojas pārslodze. Mīlas jomā šodien iespējami pārpratumi, kas šonedēļ var pārtapt pat milzīgā konfliktā.

ŪDENSVĪRS

Pacenties šodien no visa norobežoties, visas savas domas un darbus veltot tikai patīkamām lietām. Dienas otrā puse piemērota romantiskām vakariņām ar mīļoto vai pastaigai gar jūru. Šodien centies pasargāt gan savu, gan savas ģimenes mieru.

ZIVIS

Patīkamu pārsteigumu diena – pēc saspringtās darba nedēļas šodiena būs īsta miera oāze. Atmet visus pienākumus un dari tikai to, kas iepriecina tevi pašu. Atklāsies lietas, par kurām pat nenojauti (vai arī vienkārši nevēlējies zināt).