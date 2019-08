Izrādās, jo vecāka māte ar tēvu, jo mierīgāki bērni

Utrehtas universitātes pētnieki izanalizējuši 32 800 bērnu vecumā no 10 līdz 12 gadiem, kuru mātēm dzemdību laikā vecums bijis no 16 līdz 48 gadiem, tēviem no 17 līdz 68 gadiem. Jo vairāk gadu bijis vecākiem, jo mazāk uzvedības problēmu bērniem. Iemeslus šai likumsakarībai pētnieki pagaidām nosaukt nevar. Pētījums publicēts žurnālā Child Development. Agrāk brīdināts par autisma un šizofrēnijas risku, laižot pasaulē bērnus lielākā vecumā, bet jaunākie pētījumi to neapstiprina. Tomēr mediķi norāda, ka sievietēm, gadiem ritot, jārēķinās ar grūtniecības un dzemdību sarežģījumiem, tostarp pieaug spontānā aborta risks.

