Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 13. augusts

AUNS

Lai sasniegtu izraudzītos mērķus, izvēlies taisnākos un vieglāk ejamos ceļus. Ja rodas kāda ķibele, neuztraucies. Ko gan var sabojāt sīkas nebūšanas pašpārliecināta cilvēka dzīvē?!

VĒRSIS

Labs laiks paaugstināt profesionalitāti un apmeklēt dažādus kursus. Atklājot jūtas mīļotajam cilvēkam, iespējams, sapratīsi, ka neesi vienīgais, kam dvēsele ir pilna romantikas.

DVĪŅI

Iekšēju pretrunu mocīts, vari kļūt neizlēmīgs. Centies nepalikt viens ar savām šaubām un neziņu. Draugi un mīļotais cilvēks būs tavi lielākie atbalstītāji.

VĒZIS

Vairāk uzmanības veltī radoši intelektuālām aktivitātēm. Tiecies pēc jaunām zināšanām, apsver iespēju izmantot zinātnes sasniegumus, lai tiktu pie labāka rezultāta.

LAUVA

Tavu uzmanību var piesaistīt pasākumi, ko līdz šim neuzskatīji par apmeklēšanas vērtiem. Spriedze attiecībās var radīt garīgās enerģijas apsīkumu, sajūtu, ka esi iztukšots.

JAUNAVA

Esi atvērts priekšlikumiem, taču piesardzību nezaudē. Vairies no agresīvi noskaņotiem cilvēkiem. Strīdos saglabā vēsu prātu, meklē racionālu izeju no situācijas, nevis seko emocijām.



SVARI

Tolerance un iecietība palīdzēs izvairīties no nepatīkamas attiecību skaidrošanas. Runā ar draugiem kā līdzīgs ar līdzīgu – neakcentē ne savus nopelnus, ne dotības.

SKORPIONS

Seko iedvesmojošam piemēram, taču necenties kādam līdzināties. Iesaisties aktivitātēs, kurās iespējams komunicēt ar visdažādākajiem cilvēkiem.

STRĒLNIEKS

Ja nepakļausies garastāvokļa svārstībām un samierināsies, ka viedokļi mēdz atšķirties, tad šīs dienas pavadīsi samērā mierīgi. Attiecības ar mīļoto cilvēku būs pilnīgas un harmoniskas.

MEŽĀZIS

Tev neklāsies viegli, ja vienlaikus mēģināsi risināt gan darba, gan ģimenes problēmas. Ja iespējams izvēlēties, tad lielāku uzmanību veltī mājas dzīvei – pārkārto, sakārto, labiekārto.

ŪDENSVĪRS

Par klupšanas akmeni attiecībās ar apkārtējiem var kļūt tava savdabīgā situācijas izpratne. Ja kāds atļaujas par to paironizēt, neuztver to kā apvainojumu.

ZIVIS

Lielas rūpes var sagādāt bērni, jo viņiem būs grūti ieskaidrot dažas nenovēršamas dzīves likumsakarības. Nepukojies – samierinies.