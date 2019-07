Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 22. jūlijs

AUNS

Jo radošāka būs tava attieksme pret dzīvi, jo lielākas būs iespējas izveidot romantiskas attiecības un piedzīvot ko interesantu, neparastu. Tiesa, ne visi tavi plāni īstenosies vienlīdz veiksmīgi. Daudz kas būs atkarīgs no tā, vai spēsi būt gana pacietīgs.

VĒRSIS

Šodien būs labāk, ja iniciatīvu ļausi uzņemties citiem. Paliekot vērotāja lomā, būs lielākas iespējas saskatīt cēloņu un seku likumsakarības. Pievērs uzmanību tam, kā pasniedz sevi un komunicē ar apkārtējiem. Ja gribi rast jaunu izskaidrojumu jau zināmām dzīves patiesībām, esi gatavs tam, ka pret tevi var izturēties skeptiski.

DVĪŅI

Attiecībās ar darījumu cilvēkiem izvairies no kategoriska sarunu toņa, atturies no uzstājīgas, valdonīgas rīcības – ja būsi neiecietīgs, pretī saņemsi to pašu. Neiespringsti, ļaujies notikumu plūdumam, atsakies no vēlmes diktēt spēles gaitu.

VĒZIS

Impulsivitāte būs īsākais ceļš uz strīdu, nevis saskaņotu rīcību. Jo piesardzīgāks būsi, jo mazāk vajadzēs labot pieļautās kļūdas. Ikdienas pelēcību aizgaiņā ne vien aktīvi atpūšoties un izklaidējoties, bet arī ieviešot drosmīgas pārmaiņas mājās.

LAUVA

Kad kaut kas nepadodas, atceries – to, ko nevar izdarīt ar spēku, var panākt ar viltību. Savu viedokli neuzspied, neprovocē uz strīdiem. Meklē cilvēku, ar kuru vari no sirds izrunāties. Attiecības ar tuviniekiem būs nestabilas, tāpēc atturies no skarbām intonācijām un spontānas, neprognozējamas rīcības.

JAUNAVA

Esi vērīgs, seko līdzi faktiem, detaļām, tas palīdzēs saglabāt objektivitāti. Lietišķs, vērtējošs skatījums no malas iedrošinās tevi optimistiskāk paskatīties uz līdz šim sasniegto. Domā ne tikai par to, kā pievērst sev uzmanību un savaldzināt, bet arī par to, kā nepieļaut muļķīgus pārpratumus.

SVARI

Tavas rīcības vērotāji būs bažīgi un tādi, kas neticībā grozīs galvu, un viņu šaubas diemžēl piepildīsies. No rīta apstākļi sadarbībai kļūs labvēlīgāki, tu satiksi gan cilvēkus, ar kuriem būs viegli sastrādāties, gan arī pieņemsi lēmumus, kas ļaus izbaudīt veiksmes garšu.

SKORPIONS

Kādai nejaušībai vai apjukumā pieņemtam lēmumam var izrādīties liela loma notikumu attīstībā. Lai cik šaubīga tev liktos iecere, tikai novedot iesākto līdz galam, būs skaidri redzami tavi ieguvumi vai arī vilšanās. Vakarpusē ar jaunu sparu var atsākties “veca, sena mīla”.

STRĒLNIEKS

Saskarsmē ar apkārtējiem nepieļauj, lai par strīdus objektu kļūst neizpildīti solījumi. Ja paļausies uz to, ka nāks laiks, nāks padoms, paliksi pie sasistas siles. Neieguldi materiālos līdzekļus nekustamajā īpašumā, būvniecības projektā vai komerciālā kopprojektā.

MEŽĀZIS

Ja secini, ka kaut kas „nelīmējas kopā”, neizdari pārsteidzīgus slēdzienus. Pieļauj nelielas atkāpes, tas dos lielāku rīcības brīvību. Vieglāk būs pielāgoties apstākļiem, nevis tos mainīt. Tas palielinās izredzes kļūt par situācijas noteicēju.

ŪDENSVĪRS

Izmanto izdevību paplašināt savu dzīves telpu vai, pateicoties radu būšanai, atrisināt kādu personīgās dzīves jautājumu. Aktīva dzīves pozīcija un atbildīga attieksme prasīs no tevis daudz enerģijas. Neskumsti un nenolaid rokas, ja esi spiests mainīt plānus.

ZIVIS

Dienas steigā neatstāj novārtā savējos. Atrodi laiku, lai no sirds izrunātos, kopā parūpētos par mājas saimniecību un apspriestu nākotnes plānus. Pēc tam, kad ar lielu atbildību būsi strādājis un pildījis uzticētos pienākumus, vakars būs kā svaiga gaisa malks, kad varēsi atpūsties pēc sirds patikas.