Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 18. jūlijs

AUNS

Rīkojies pretēji tam, ko no tevis gaida, tas palīdzēs izvairīties no lamatām, kurās tevi mēģinās ievilināt konkurenti. Vakarpusē būs daudz optimisma un prieka. Iespējams, saņemsi ziņu no sen nesatikta drauga.

VĒRSIS

Grūti būs izvairīties no garastāvokļa svārstībām - tevi būs viegli gan aizkustināt, gan apbēdināt. Vispār ļoti savāda diena - būsi noskrējies, noguris, bet neko vērtīgu nebūsi izdarījis.

DVĪŅI

Iespējams, gribēsi vairāk romantikas, taču ikdienas steiga un nebeidzamie darbi nepieļaus nekādas atkāpes. Tavas sajūtas sapratīs vienīgi tie, kas paši būs romantisku jūtu pārņemti.

VĒZIS

Tavi panākumi būs atkarīgi no tā, cik veiksmīgi pratīsi atrast kopīgu valodu ar biznesa partneriem un vadošiem darbiniekiem. Tālu uz priekšu gan neplāno un ar nākotni saistītus lēmumus nepieņem.

LAUVA

Pirms visā pilnībā iegrimsti jaunā projektā, pārliecinies, ka jomā, kurā vēlies kaut ko darīt, esi ieguvis visu nepieciešamo informāciju. Izskati vairākus variantus, veic aptaujas, pēti, analizē.

JAUNAVA

Pārāk nopietni neuztver sīkas nesaskaņas ar mīļoto cilvēku. Kas mīlējas, tas ķīvējas! Protams, vari pagriezt draugam muguru, bet diez vai tas palīdzēs atrisināt radušās domstarpības.

SVARI

Negaidīts enerģijas pieplūdums ļaus īstenot vispārgalvīgākās idejas, neviens darbs tev nešķitīs par grūtu. Kāds var satikt ilgi gaidīto mīlestību – jūtas uzbangos strauji.

SKORPIONS

Daudz ko šodien var izšķirt pacietība un neatlaidība. Nelielus neveiksmes mākonīšus neuztver kā lielu nelaimi. Optimisms un pašpārliecinātība aizēnos tavas sliktās īpašības.

STRĒLNIEKS

Būs grūti saglabāt labas attiecības ar tuviniekiem. Problēmas var radīt viņu nenoteiktība un neieinteresētība, taču ar savu rīcību neko izmainīt nespēsi, un tev atliks vienīgi pukoties.

MEŽĀZIS

Esi atklāts un pretimnākošs, centies atstāt par sevi labu iespaidu. Mīlas attiecības attīstīsies un augs gluži kā asns no iedēstīta grauda.

ŪDENSVĪRS

Neļaujies emocijām, esi lietišķs un lakonisks. Tieša, neliekuļota attieksme palīdzēs izvairīties no muļķīgiem pārpratumiem, kas var rasties, ja mēģināsi kaut ko panākt ar viltu.

ZIVIS

Tiekoties ar draugiem, necenties noskaidrot, kuram lielāka taisnība. Nejaucies lietās, kas uz tevi neattiecas, lai katrs pats tiek galā ar savām problēmām.