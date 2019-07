Kā vasarā pareizi rūpēties par sievietes intīmo higiēnu

Sievietes higiēnai ir daudz aspektu. Kā mazgāties? Kā atbrīvoties no liekā apmatojuma? Svarīga, protams, ir arī apakšveļas izvēle: tai jābūt ne tikai seksīgai, bet arī ērtai un gatavotai no dabīgiem materiāliem, jo īpaši karstajā laikā.

Intīmās zonas mazgāšana ir ļoti delikāts jautājums. Pētījumi liecina, ka iekšējā maksts mazgāšana nav ieteicama. Tā var negatīvi ietekmēt veselību, apdraudēt maksts imūnsistēmu, nevēlami mainīt mikrofloru un veicināt dažādu infekciju rašanos.

Savukārt par vulvas ārējo mazgāšanu jāņem vērā, ka ir svarīgi to darīt pareizi. Lielbritānijas Karaliskā dzemdību speciālistu un ginekologu koledža ir izstrādājusi šādas svarīgas rekomendācijas:

Pārmērīga mazgāšana var izraisīt niezi, tāpēc mazgāties vajag ne biežāk kā reizi dienā .

. Ziepes, dušas želejas, skrubji u. tml. var izraisīt ādas sausumu un niezi, jo tiem ir neatbilstošs pH līmenis. Tāpēc jālieto īpaši līdzekļi, kas paredzēti tieši intīmajai zonai.

Nedrīkst lietot sūkļus, jo tie var kairināt ādu. Jāmazgā ir vienkārši ar roku.

Pēc mazgāšanas jālieto mīksts dvielis , kas paredzēts tieši intīmajām ķermeņa daļām.

, kas paredzēts tieši intīmajām ķermeņa daļām. Mazgāšanas laikā un pēc mazgāšanas rokas kustībām jābūt no augšas uz leju, lai makstī nenonāktu zarnu mikroorganismi un infekcijas.

Mūsdienās tirgū ir daudz mazgāšanas līdzekļu, kas paredzēti tieši intīmajai zonai. Tos var atrast galvenokārt aptiekās vai specializētos veikalos, bet daži ir pieejami pat lielveikalos. Daudzu sastāvā ir konservanti. Daži ir bagātināti ar augu ekstraktiem. Daži ir lētāki, citi – dārgāki.

Pārsteidzinoši, bet, gatavojot šo rakstu, mēs ne aptiekās, ne lielveikalos neatradām nevienu organisku mazgāšanas līdzekli intīmās zonas kopšanai! Tie, kas ir pieejami, dažkārt ir dabīgi, bet, kā stāsta aptieku konsultanti, ne tuvu nav organiski, neraugoties uz cenu.

Taču, pateicoties veikala "D&A Secrets" veiksmīgai sadarbībai ar Lielbritānijas ražotāju "YES", Baltijas valstīs tomēr ir pieejams organisks mazgāšanas līdzeklis intīmo ķermeņa daļu kopšanai. "YES Cleanse" tiek piedāvāts divos variantos: bez smaržas un ar maigu rozes aromātu.

Kas padara šos produktus unikālus?

Sertificēti organiski. Šiem produktiem ir Lielbritānijas organizācijas "The Soil Association" izdots sertifikāts, ka tie ir 85% organiski.

Šiem produktiem ir Lielbritānijas organizācijas "The Soil Association" izdots sertifikāts, ka tie ir 85% organiski. Hipoalergēni. Tā kā tie ir organiski produkti, tie ir hipoalergēni un ir izmantojami daudzos gadījumos, kad citi produkti izraisa alerģisku reakciju.

Tā kā tie ir organiski produkti, tie ir hipoalergēni un ir izmantojami daudzos gadījumos, kad citi produkti izraisa alerģisku reakciju. Draudzīgi organismam. Sastāvs ir rūpīgi izveidots, lai neizjauktu sievietes maksts maigo mikrofloru.

Sastāvs ir rūpīgi izveidots, lai neizjauktu sievietes maksts maigo mikrofloru. Bagātināti ar dabīgiem ekstraktiem. Kliņģerītes un alvejas nomierina un baro intīmo zonu.

Kliņģerītes un alvejas nomierina un baro intīmo zonu. Starptautiski atzīti. 2016. gadā "YES Cleanse" uzvarēja Eiropas konkursā "Natural & Organic Awards Europe" -nominācijā "Labākais organiskais produkts skaistumam".

2016. gadā "YES Cleanse" uzvarēja Eiropas konkursā "Natural & Organic Awards Europe" -nominācijā "Labākais organiskais produkts skaistumam". Pieejami. Cena ir pievilcīga un pat zemāka nekā dažiem konkurējošiem produktiem.

Runājot par intīmās zonas higiēnu, otrs svarīgs jautājums ir liekais apmatojums un atbrīvošanās no tā.

Daudzām sievietēm, izšķiroties par labu apmatojuma likvidēšanai, svarīgs ir ne vien higiēniskais, bet arī estētiskais aspekts. Turklāt, pēc Cosmopolitan datiem, 60% vīriešu vecumā no 18 līdz 35 gadiem vēlas, lai viņu sievietes intīmā zona būtu pilnīgi vai daļēji brīva no apmatojuma.

Taču apmatojuma mehāniska noņemšana ir saistīta ar lielu kairinājuma risku, tāpēc jālieto īpaši, ādu nomierinoši līdzekļi pēc skūšanās. Spreji šajā gadījumā var būt ērtāki nekā krēmi. Piemēram, pretkairinājuma spreju Pjur Woman After You Shave ir vieglāk un ātrāk uzklāt uz ādas, salīdzinot ar krēmu, un tā sastāvā ir gan pantenols, kam ir pretiekaisuma darbība, gan alveja. Šis sprejs nesatur alkoholu, tāpēc atšķirībā no citiem līdzekļiem pēc tā lietošanas nebūs dedzināšanas sajūtas.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar D&A Secrets