Tavs horoskops šodienai. Svētdiena, 14. jūlijs

AUNS

Nešķied naudu, izdabājot savām kaprīzēm. To izdosies ieguldīt lietderīgāk, ja vien nedaudz vairāk padomāsi. Grūtāk būs atturēties no kādas mirkļa aizraušanās, taču neuztver to pārāk nopietni – kas viegli nāk, viegli arī zūd. Nenožēlo savas kļūdas, jo nekļūdoties tu nekad nesapratīsi, kā darīt pareizi.

VĒRSIS

Pēcpusdienā gaisotne mājās var būt diezgan saspringta. Pietiks ar vienu neapdomīgu vārdu, un tu uzzināsi visu, ko par tevi domā tuvinieki. Būs grūti tikt pāri patmīlībai. Toties biznesā radīsi pareizos risinājumus, jo tur tava dedzība un nesaudzība būs tieši tas, kas nepieciešams.

DVĪŅI

Daudz laika pavadīsi, skrienot, kārtojot un pārrunājot, lai rastu labāko risinājumu kādai problēmai. Par spīti tam, ka paveicis būsi daudz, apmierināts nejutīsies – rezultāts būs tālu no tā, kādu biji iedomājies. Vakaru izbaudi divatā un nākamās nedēļas sākumā ar jauniem spēkiem turpini sākto.

VĒZIS

Neapdomīga attiecību skaidrošana var kļūt nekontrolējama un no vienkāršas sarunas pāraugt strīdā. Lai pasaudzētu sevi un apkārtējos, izvairies kādu kritizēt, nosodīt vai gudri pamācīt – izteiktu vārdu nenoķersi. Labo ir jāprot saskatīt, izjust un novērtēt, un šis ir piemērots laiks, lai to darītu.

LAUVA

Tālu uz priekšu neplāno, lielāku uzmanību šodien pievērs konkrētajā brīdī aktuālajam. Neraizējies, ja ar pirmo mēģinājumu neizdodas tikt pie cerētā rezultāta, koncentrējies un mēģini vēlreiz. Nākamās nedēļas sākumā plašāks kļūs to cilvēku loks, kas sapratīs un atbalstīs tavas ieceres.

JAUNAVA

Finansiālo jautājumu risināšanai nepiemērots laiks. Darījumā, kas rada kaut niecīgākās šaubas, naudu neieguldi un no sadarbības ar cilvēkiem, kas sola pasakainus labumus, atsakies. Lielāku uzmanību velti attiecībām ar mīļoto cilvēku. Vairāk laika pavadiet kopā – kopīgos izklaides pasākumos.

SVARI

Nelokāmas pārliecības vai kategoriskas nostājas dēļ radīsies domstarpības attiecībās ar tuviniekiem. Esi nedaudz pielaidīgāks. Nemeties cīņā ikreiz, kad kāds aizskar tavu patmīlību. Savu dedzību ievirzi lietderīgākās sliedēs. Novērs dzīves nebūšanas, nevis izdabā savām iegribām.

SKORPIONS

Tava paškritika un prasīgums palīdzēs paveikt necerēti daudz darbā, taču var sabojāt attiecības ar cilvēkiem. Izvairies no bezkompromisa taisnības meklējumiem. Ne viss pirmajā mirklī būs tik vienkārši, kā izskatās. Lai izdarītu nekļūdīgus secinājumus, iedziļinies un iesaisties diskusijās.

STRĒLNIEKS

Ja gribi tikt pie papildu ienākumiem, izmantojot līdz šim nepārbaudītas metodes, uz tūlītējiem panākumiem neceri. Esi pacietīgs, ej soli pa solim – dienas otrajā pusē sāktajam var būt labi rezultāti nākotnē. Veidosies veiksmīga sadarbība ar ārzemēm.

MEŽĀZIS

Bez grūtībām pārliecināsi partnerus par sava viedokļa nemaldīgumu. Būsi nepārspējams pārrunās un līgumu slēgšanā, pretiniekus uzveiksi ar izdomu un tālredzību. Viss ritēs labi, kamēr nepārvērtēsi savus spēkus un zināsi robežu, aiz kuras neatlaidība kļūst par uzbāzību.

ŪDENSVĪRS

Apņēmība un personīga ieinteresētība mudinās nepalikt malā un panākt sev izdevīgu risinājumu biznesā. Neslēp savas intereses, esi komunikabls, un tu atradīsi cilvēkus, kas būs gatavi ar tevi sadarboties. Notikumi jaunajā nedēļā uzskatāmi parādīs, kur tev bijusi taisnība, kur – esi kļūdījies.

ZIVIS

Gari neprāto, tavus priekšstatus par pasauli un cilvēkiem tas neizmainīs. Arī ikdienas solis būs raitāks un izdosies izdarīt vairāk, ja mazāk filozofēsi, vairāk rīkosies. Tev var tikt dāvāta lieliska izdevība, nepalaid to garām. Esi izpalīdzīgs un atsaucīgs, un tu gūsi prieku par padarīto.