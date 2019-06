Popzvaigzne un modes zīmola „Fenty” dibinātāja Rianna Ņujorkas Soho rajonā esošajā modes preču veikalā „The Webster” atvērusi savu pirmo pop-up veikaliņu. Ierasto kārno manekenu vietā Riannas veikala skatlogā redzami arī manekeni, kam piešķirtas formīgas aprises.

Dziedātājas fani sociālajos tīklos slavē mūziķi un modes mākslinieci par to, ka viņa padomājusi par visa ķermeņa formu sievietēm. Daudzas dāmas paudušas prieku, ka beidzot redz manekenus, kas atspoguļo arī viņu figūru.

„Jaunākās ziņas: Riannu slavē par to, ka viņa izvēlējusies formīgu manekenu ar „mīlas rokturīšiem” un apaļīgu vēderiņu savā Fenty veikalā. Sievietes atzīst, ka šī ir „pirmā reize”, kad viņas redz pārstāvētu arī savu ķermeni,” sociālajos tīklos raksta kāda no fanēm.

„Ir skaisti un atvieglojums to redzēt,” raksta kāda cita. „Reālistiskas modeles un manekeni var tikai nākt par labu veikaliem/dizaineriem. Cilvēki var redzēt, kā viņi patiešām izskatītos drēbēs, ko pārdod, savukārt tas sekmētu pārdošanu un mazinātu preču atgriešanu.”

Kāda no Riannas jaunā veikala apmeklētājām atzinusi, ka formīgie manekeni viņai atgādina par pašas ķermeni. „Šodien pirmo reizi redzēju manekenu, kam ir gurnu bedrītes, tāpat kā man. Paldies, Fenty!”

