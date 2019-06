Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 13. jūnijs

AUNS

Rūpīgi izvērtē, ko vēlies sasniegt, un tad piesardzīgi īsteno iecerēto. Intuīcija mudinās ieklausīties vēlmēs un sajūtās, bet prāts – būt pragmatiskam, sekot loģiskiem apsvērumiem. Šaubu un pretrunu šodien netrūks...

VĒRSIS

Lietišķās aktivitātes prasīs no tevis lielu pašatdevi, iedziļināšanos, spēju pieņemt lēmumus, par kuru pareizību varēsi pārliecināties tikai pēc ilgāka laika. Esi diskrēts, klausies un vēro. Kāds notikums var būt saistīts ar zaudējumu.

DVĪŅI

Neveiksmi vai jaunas problēmas kādā senākā lietā var nest nevajadzīgs kontakts ar kādu neuzticamu personu. Sastopoties ar grūtībām, rokas nenolaid, neaprobežojies tikai ar vienu rīcības plānu, paredzi rezerves variantu.

VĒZIS

Mainoties spēles noteikumiem, šodien tev jāspēj operatīvi pielāgoties situācijai. Tikai vairies no maldīgiem priekšstatiem un kategoriskiem spriedumiem. Nebalsti savus atzinumus nepārbaudītos faktos. Vakarpusi velti mīlestības attiecībām.

LAUVA

Tavus lēmumus un rīcību stipri vien ietekmēs apkārtējo domas un viedokļi. Saņemsi ne mazums uzmanības apliecinājumu un komplimentu, taču ar to būs par maz, lai justos pietiekami novērtēts un saprasts. Saspringtas būs darījumu attiecības.

JAUNAVA

Iespējams, šodien gribēsi lielāku rīcības brīvību, tiesības pašam lemt un rīkoties. Esi pacietīgs, nesteidzini to, kam jānorit lēni un mierīgi. Īpašu uzmanību velti radošiem procesiem. Laba diena sadzīves tehnikas pirkumiem.

SVARI

Kāds savās idejās apmaldījies paziņa var izjaukt tavus plānus. Dažos notikumos vari tikt iesaistīts pret savu gribu, bet citi attīstīsies ne tajā izdevīgākajā virzienā. Neuztver to kā ko negrozāmu, neizbēgamu. Saliec visu pa plauktiņiem.

SKORPIONS

Pieļauj iespēju, ka tevis noteiktā kartība var mainīties. Elastīga attieksme sarežģītu jautājumu risināšanā noderēs vairāk nekā dzelžaina turēšanās pie priekšrakstiem. Iespējamas izmaiņas profesionālajā jomā. Rīts būs gudrāks par vakaru.

STRĒLNIEKS

Vari saņemt piedāvājumu pāriet citā darbā, taču apstākļi būs mainīgi, arī tavas domas un vēlmes svārstīsies, būs grūti izdarīt galīgo izvēli. Izvairies no impulsīvas, haotiskas rīcības. Uzrunā cilvēkus, ar kuriem tu gribētu sadarboties, kam uzticies.

MEŽĀZIS

Pateicoties pašu tuvāko ģimenes locekļu atbalstam, būs vieglāk spert izšķirošu soli un sekot savām interesēm.Pārmērīgas aizņemtības un satraukuma dēļ daudzus plānus neizdosies īstenot līdz galam. Vairies no steigas, paviršības.

ŪDENSVĪRS

Šodien labāk neaizraujies ar improvizēšanu, seko noteikumiem, ņem vērā rekomendācijas. Lai nezaudētu realitātes izjūtu, atbrīvojies no ilūzijām. Ar to, ka zini to, ko nezina citi, vari justies pārāks un iegūt zināmu varu pār apkārtējiem.

ZIVIS

Šodien neizmanto savtīgos nolūkos tās priekšrocības, kuras tev paver panākumi darbā un atzinība no priekšniecības puses. Vari “uzlēkt augstāk par savu pakaļu” un nogāzties ar blīkšķi. Neatstāj bez uzmanības sadzīvisku jautājumu risināšanu.