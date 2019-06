Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 11. jūnijs

AUNS

Šodien, īpaši rīta pusē, pašam par pārsteigumu vari kļūt paviršs un pieļaut kļūdas. Attiecībās ar apkārtējiem esi draudzīgs un pretimnākošs. Rūpējies par atmosfēru mājās, lai panāktu labāku saprašanos ar draugiem, tuviniekiem.

VĒRSIS

Tu paveiksi vairāk, ja neļausi sevi iesaistīt neauglīgās sarunās un neskaidros darījumos. Pārlieku subjektīvu apsvērumu vadīts, vari nonākt pie aplamiem secinājumiem. Koncentrējies konkrētam darbam. Darot vienu, nedomā par kaut ko citu.

DVĪŅI

Mīlas attiecībās esi nopietns, atbildīgs un savaldīgs. Pieklājīgi izturies pret cilvēkiem, kas mēģina ietekmēt tavus uzskatus un rīcību. Iecerēt vari daudz, spēka un enerģijas tev pietiks, ja vien mācēsi to pareizi sadalīt.

VĒZIS

Necenties iedziļināties visos jautājumos, kas nonāk tavā uzmanības lokā. Uzmanīgi izvēlies darbu un pienākumu apjomu, jo ne vienmēr ar visu veiksmīgi tiksi galā. Var gadīties dažādas neveiksmes vai grūtības, strādājot ar dokumentiem un līgumiem.

LAUVA

Risini juridiskus jautājumus, plāno tālejošas aktivitātes. Mazāk runā, vairāk klausies, lai nepaslīdētu garām kaut kas svarīgs. Turpinājumā attaisnosies drosmīgi vai pat avantūristiski plāni. Veiksmīgas būs stila pārvērtības.

JAUNAVA

Pieņemot lēmumus, svarīgi būs pareizi novērtēt situāciju, bez ilūzijām un paļāvības uz dāsniem solījumiem. Neesi augstprātīgs, pārlieku nelepojies un netīksminies par sevi. Nerunā lieku, netērē enerģiju, strīdoties par nebūtiskām lietām.

SVARI

Pietaupi naudu nebaltām dienām, turi makā tikai nelielu naudas summu. Šodien īpaši sievietēm pastāv risks sevišķi bezjēdzīgi iztērēt naudu; nedrīkst to arī aizdot. Savukārt mīlas lietām šī ir ļoti laba diena, kad ieguldītās emocijas un sirsnība var atmaksāties simtkārt.

SKORPIONS

No viena fakta vai komentāra vispārīgus secinājumus neizdari, nesāc neko, kam pietrūkst motivācijas. Neatļaujies būt vieglprātīgs un izšķērdīgs, tas negatīvi ietekmēs ne tikai tavu fizisko labsajūtu, bet arī materiālo situāciju.

STRĒLNIEKS

Kritiskās situācijās nezaudē ticību, tas palīdzēs atvērties spēkiem, par kuriem pat nenojauti. Šodien iespējamas pārmaiņas karjerā, var rasties interese par jauniem profesionāliem izaicinājumiem vai biznesa plāniem, kas mainīs līdzšinējo redzējumu par tavu izaugsmi, sociālo realizāciju.

MEŽĀZIS

Nolaidieties no saviem augstumiem un nenonieciniet nevienu darbu, kas darāms. Jo melnāks darbs, jo vairāk būs nepieciešama jūsu līdzdalība šajā procesā. Īpaši ar jums rēķināsies un palīdzību lūgs radinieki.

ŪDENSVĪRS

Neatkāpieties no saviem nodomiem un nenonieciniet savu vērtību skalu. Tikai tā spēsiet, nezaudējot pašcieņu, iziet no jebkuras situācijas ar paceltu galvu. Ir jāizstrādā paļaušanās uz sevi un ticība saviem spēkiem. Palīdzība no malas būs neefektīva.

ZIVIS

Viss ir jūsu rokās, un tas ir jūsu spēks. Jāsaprot, ka ideālu patiesajā dzīvē nav. Iespējams, jums pūš miglu acīs, jo negribas domāt, ka esat tik tuvredzīgi. Ja apgrozāties mākslinieku vidē, situācija ir labvēlīgāka. No melnās svītras pāriesiet uz balto.