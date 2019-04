Sveicot dzimšanas dienā, parasti tiek publicēti foto, kuros iemūžināti laimes pilni mirkļi ar draugiem un tuviniekiem. Tā ka var saprast, ka Melānija varētu būt vīlusies, redzot, kādu bildi oficiālajam sveicieniem ir izvēlējušies Baltā nama pārstāvji.

Attēlā redzams, kā ASV pirmā lēdija, skaisti saposusies, taču skābu seju viena pati sēž Ovālajā kabinetā uz dīvāna, vēstī "Sky News".

Kabinetā ir daudz žurnālistu un fotogrāfu, bet neviens Melānijai īpaši nepievērš uzmanību, visi ir aizrāvušies ar savām lietām.

Foto nav redzams ne Melānijas vīrs, ne arī viņas dēls Barons. Bilde ir tapusi martā ASV prezidenta un Čehijas premjera tikšanās laikā.

Baltā nama oficiālais konts šo fotogrāfiju publicējis tviterī ar īsu un lakonisku komentāru: "Daudz laimes dzimšanas dienā, @FLOTUS" (saīsinājums no "first lady of the US" - 'ASV pirmā lēdija').

Daudzi komentētāji slavē Melānijas skaistumu un glīto izskatu, taču ir ne mazums arī tādu, kuri ir pārsteigti. Kāds ar ironiju ierakstījis: "Viņa vēl nekad nav izskatījusies tik laimīga".

Daudzi Twitter lietotāji uzskata, ka šī foto izvēle ir ļoti savāda. "Vai viņš (Donalds Tramps) atkal ir aizmirsis viņas dzimšanas dienu?" jautā kāds komentētājs. "Lūk, kāda izskatās vientuļākā jubilāre pasaulē..."

Citiem savukārt šis sveiciens devis iemeslu jestriem jokiem - nomainīt rozes pret torti, uzlikt ASV prezidenta seju uz rožu klēpja vai nosēdināt Baltā nama padomnieci Keliannu Konveju blakus Melānijai uz dīvāna.

