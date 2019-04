Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 11. aprīlis

AUNS

Brīžiem var pietrūkt padoma, kā tikt pie vēlamā rezultāta. Nopietnībai un svinīgumam attiecībās pievieno nebēdnīgu atraktivitāti. Darbam, kuram neredzi jēgu, klāt neķeries.

VĒRSIS

Kalpojot citu interesēm, neaizmirsti par savējām. No katras situācijas centies izlobīt sev ko noderīgu. Tiklīdz rodas iespēja nodemonstrēt kādu no savām prasmēm, izmanto to.

DVĪŅI

Esi vērīgs un tajā pašā laikā radošs. Informācijas apjomi būs plaši, tev tie būs jāsakārto. Tiklīdz neredzēsi trīs soļus uz priekšu, zudīs motivācija strādāt, darbs neveiksies. Ļaujoties mirkļa iegribai, vari sabojāt to, kas sviedriem vaigā veidots ilgi.

VĒZIS

Mājas dzīvē iebrāzīsies viesulis, kas nesīs sev līdzi svaigumu un jaunus iespaidus. Turpmāk neesi pārsteidzīgs, kārtīgi apdomā sacīto, jo reiz pateiktus vārdus atpakaļ neatsauksi. Negaidi lielu atsaucību no citiem, vairāk paļaujies uz paša spēkiem.

LAUVA

Aizņemts ar ikdienas rūpēm, vari pat nepamanīt, ka nodarbojies ar lietām, kas nav tavu pūliņu vērtas. Daudz laika, iespējams, tērēsi sastrēgumos vai gaidot uz kādu, kurš kavējas. Lai izvairītos no bezjēdzīgas rosīšanās, ieklausies apkārtējo padomos.

JAUNAVA

Materiālās situācijas uzlabošanās vairos vēlmi tērēties. Centies būt racionāls un apvieno lietderīgo ar nepieciešamo. Esi piesardzīgs, dodoties ceļojumā, – sargi naudu, dokumentus, ievēro gan rakstītos, gan nerakstītos likumus.

SVARI

Iniciatīvu turi savās rokās, tad pārējie tavai maigajai varai pakārtosies. Kopīgiem spēkiem itin veiksmīgi izdosies tikt galā ar saimnieciskiem darbiem, ieviest cerētās pārmaiņas, uzlabot sadzīvi. Taču pārlieku neaizraujies ar sava ES uzspiešanu.

SKORPIONS

Nepieķeries vienam noteiktam uzskatam vai idejai. Laikabiedrus motivē ar emocionāliem argumentiem. Šodien ieviestās pārmaiņas solās būt veiksmīgas, tikai tām būs jāvelta pietiekama uzmanība, jo pats no sevis nekas nenotiks.

STRĒLNIEKS

Apmeklējot saviesīgus pasākumus, turi acis un ausis vaļā, mazāk runā pats, vairāk ieklausies tajā, ko vēsta citi. Spriedze būs mazāka, ja apzināsies savas reālās iespējas. Priecēs slepena pielūdzēja vai labdara uzrašanās.

MEŽĀZIS

Centies katru saspringtu epizodi nepārvērst duelī. Ne tik dinamiskas, tomēr pietiekami nozīmīgas iespējamas pārmaiņas darbā. Pastāv labas izredzes pakāpties pa karjeras kāpnēm.

ŪDENSVĪRS

Vēlme pašapliecināties var novest pie aplamiem lēmumiem un rīcības. Darbs, kas pašam nesagādās prieku, var kļūt par smagu nastu. Brīžos, kad liekas, ka laiks steidzas pārāk ātri, bet tu esi paveicis tik maz, svarīgi, lai apkārt būtu cilvēki, kas tevi saprot un atbalsta.

ZIVIS

Procesi, kas reiz aizsākti, tieksies uz savu loģisko iznākumu. Tomēr neuzņemies uzdevumus, pret kuriem jūti nepatiku. Neuzticies apkārtējo uzmundrinājumam, ka gan jau viss būs labi. Tev pašam jābūt pārliecinātam, ka viss tiešām būs labi.