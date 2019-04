Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 6. aprīlis

AUNS

Enerģijas un apņēmības rīta pusē būs pietiekami, lai veiksmīgi tiktu galā gan ar plānotiem, gan neplānotiem darbiem un uzdevumiem. Vienīgais klupšanas akmens, kas var izjaukt tavu pārliecinošo gaitu, – finansiāli sarežģījumi. Esi tiem gatavs.

VĒRSIS

Apvaldi cīņassparu. Pirms uzsāc kustību, noskaidro, vai ir tā vērts. Var jau atsaukties uz apgalvojumu, ka labu vārdu un darbu nekad nevar būt par daudz, tomēr tava vēlme palīdzēt drīzāk atgādinās jaukšanos citu cilvēku dzīvē, nevis palīdzību.

DVĪŅI

It viss, ko darīsi, būs nedaudz pārspīlēts. Būs labāk, ja palīdzēsi tikai tiem, kas to lūdz. Vērtīgs finansiāls ieguvums ļaus palutināt sevi ar kādu sen kārotu pirkumu. Lai spētu tikt galā ar visu, kas svarīgs un neatliekams, ievēro iepriekš izstrādātu plānu.

VĒZIS

Izteiksmīgi žesti un pārliecinoša runa būs tā, kas atspoguļos tavas personības stiprās puses un talantus. Nešaubies par savām spējām, esi precīzs un akurāts, risini problēmas ar iegūto zināšanu palīdzību. Neatsakies arī no iespējas izveidot noderīgus kontaktus.

LAUVA

Vakarpusē, ejot cilvēkos, varēsi iegūt jaunus idejiskos atbalstītājus, domubiedrus. Tiem var būt liela nozīme vēlāk, kad beigsies retrogrādā Merkura vēl jūtamā ietekme. No rīta seko savām neatliekamām vajadzībām, pat ja tās nav īpaši augstas morāles.

JAUNAVA

Dažādi no tevis neatkarīgi apstākļi traucēs īstenot iecerēto, tāpēc ik pa brīdim vajadzēs pārskatīt plānoto un veikt korekcijas. Ievēro principu, ka nekas nenotiek tāpat vien, uzmanīgi izturies pret nejaušiem notikumiem un netīši sastaptiem cilvēkiem.

SVARI

Šodien cilvēkus neidealizē, negaidi no draugiem to, ko viņi nav solījuši. Dod padomu, ja tev to lūdz, ja nevaicā – neuzbāzies. Vari nokļūt negantu intrigu virpulī, no kura var būt grūti iziet sausām kājām. Tāpēc labāk turi mēli aiz zobiem.

SKORPIONS

Emocijas tavu uzvedību diktēs vairāk, nekā gribētos, būsi uzvilkts, jebkurš sīkums tracinās un spēs izsist no līdzsvara. Būs grūti pārvarēt nepatiku vai palikt vienaldzīgam – tavas simpātijas un antipātijas būs kā uz delnas.

STRĒLNIEKS

Paša attieksme pret notiekošo ietekmēs ne vien attiecības ar apkārtējiem, bet arī kāda nopietna nākotnes plāna realizāciju. Esi mērķtiecīgs un īsteno iecerētās pārmaiņas, jo pasivitāte un slinkums šodien var dārgi maksāt jau drīzumā. Stāvi uz zemes, nelidinies mākoņos.

MEŽĀZIS

Lielais šodienas laimests jāmeklē frāzē "esmu klāt visur". Proti, tu nedrīksti neko atstāt pašplūsmā, jo tādējādi izvairīsies no vairākām nepatikšanām turpmāk. Esi visur klāt, sniedz padomu citiem, virzi citus uz priekšu.

ŪDENSVĪRS

Motivē un slavē savu mīļoto, lai arī kāds grēkāzis viņš šobrīd nebūtu - tas atmaksāsies tavā labā. Spilgtus brīžus var sagādāt tevis paša reiz izteiktie vārdi. Tagad kāds tos atgādinās, taču liec lietā humoru.

ZIVIS

Var nākties risināt jautājumus, kas nekad iepriekš nav bijuši tavas atbildības lokā. Ar to jācenšas tikt galā maksimāli nesāpīgi, un noteikti pieskati savu mēli. Skarbus vārdus sasmelt vairs nevarēs.