Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 1. aprīlis

AUNS

Tukšu, nepiepildītu solījumu un veltu cerību dēļ var uzmākties grūtsirdība. Atrast izmantojumu savām idejām būs vieglāk, ja pieļausi atkāpes no iecerētā un negaidīsi no citiem to, ko viņi nav gatavi darīt.

VĒRSIS

Nepūlies nevienam pierādīt savu taisnību vai kritizēt citus, pat ja tiec nepatiesi apmelots. Esi savaldīgs, pacietīgs, un pārvarēsi grūtības. Iespējami zīmīgi sapņi. Ģimenes vajadzības varēs apmierināt ar naudas došanu.

DVĪŅI

Erudītu, daudzpusīgu cilvēku sabiedrībā pavadītais laiks ļaus izvingrināt prātu un iegūt vērtīgas atziņas. Sabiedrotos atradīsi starp bijušajiem draugiem, domubiedriem. Rīts būs gudrāks par vakaru, tāpēc nestreb karstu.

VĒZIS

Lai uzlabotu sarežģītu situāciju, būs no kaut kā jāatsakās. Tas, ka kādu brīdi neesi saticis sev pietuvinātos, netraucēs saprasties un saņemt nepieciešamo atbalstu – tu raisīsi uzticību cilvēkos. Lieliem pirkumiem nepiemērota diena.

LAUVA

Gluži kā lidojumā ar gaisa balonu – nometot lieko, palielināsies izredzes turpināt lidojumu. Ja jūties vientuļš, sazinies ar draugiem, domubiedriem, un tu saņemsi palīdzību, informāciju vai noderīgu ieskatu dažādās lietās.

JAUNAVA

No grūtiem lēmumiem nebaidies, droša, izlēmīga rīcība vairos tavu pašapziņu. Izbaudi panākumus, taču nelielies ar tiem! Vari atļauties spīdēt ar zināšanām, iesaistīties diskusijās par notiekošo sabiedrībā, politikā.

SVARI

Par tāliem ceļojumiem gan nesapņo, jo, neapzinoties savas patiesās iespējas, vari iecerēt ko tādu, ko nebūs pa spēkam īstenot. Mīlas dzīve sitīs augstu vilni un var notikt negaidīti pavērsieni, dažādas intrigas.

SKORPIONS

Dienas sākumā īstenot ambiciozus plānus būs vieglāk. Tas, cik veiksmīgi izdosies piešķirt savai dzīvei jaunu kvalitāti, būs atkarīgs no tavas pārliecības un spējas par spīti nelieliem sarežģījumiem turpināt iesākto.

STRĒLNIEKS

Netrūks iemesla priekam par kādu agrāku veikumu. Tas uzlabos noskaņojumu, vairos pozitīvu skatu uz dzīvi. Būs grūti atturēties no tālākas nākotnes plānošanas, nepieciešamības pierādīt savas idejas un sasniegt mērķus.

MEŽĀZIS

Pārvarot šķēršļus un grūtības, panāksi to, ko biji iecerējis. Tas cels pašapziņu, vairos priekšniecības atzinību. Esi elastīgs savā nostājā. Pilnveidojies, jo, sakārtojot sevi, būs vieglāk rast risinājumu samezglotām attiecībām.

ŪDENSVĪRS

Neturi sevī esošo potenciālu, pievērsies radošām aktivitātēm, ļaujies izaicinājumiem, pierādi savas organizatora un vadītāja spējas. Risinot domstarpības, iztiec bez savstarpējiem apvainojumiem.

ZIVIS

Nedusmojies, nemeklē vainīgo – situācija no tā nemainīsies. Vakarpusē droši sarīko nelielus svētkus sev un radiniekiem. Ģimene daudz palīdzēs, taču pastāv risks, ka pastiprināsies kāda tuvinieka ietekme uz tevi.