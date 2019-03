1. Tu dod viņam zaļo gaismu

Piedodot vienu reizi, tu paplašini savas tolerances robežas. Tu liec domāt, ka drīkst atļauties vairāk un ka neuzticība nav tas pamatakmens, kuru izkustinot viss sagrūst. Labi, ja tavs mīļotais patiešām ir izdarījis milzīgu kļūdu un nekad vairs to neatkārtos, taču, ja viņš atkal ļausies kārdinājumam... Visticamāk, tas tas var notikt tāpēc, ka viņš uzskatīs, ka tu atkal piedosi.

2. Krāpa vienreiz, krāps arī otrreiz?

Nevēlamies tevi sarūgtināt, taču ļoti bieži tā arī notiek. Tādēļ, ka ar neuzticību cilvēks emocionālajā ziņā parāda savu attieksmi pret otro pusi. Šajā gadījumā tā ir acīmredzama necieņa. Kā tev šķiet, cik liela ir varbūtība, ka viņš sāks cienīt tevi un jūsu attiecības, ja cieņas nav jau tagad?

3. Tu nodod savus principus

Kāpēc tu tik ļoti nemīli pati sevi, ja ļauj sev būt kopā ar cilvēku, kurš vienā acumirklī sagrauj visu, ko kopā esat radījuši? Pirms pieņem lēmumu, apdomā, vai tiešām tu esi tik vien vērta.

4. Tu indē savu dzīvi

Neuzticību var piedot, taču to nevar aizmirst. Būs brīži - varbūt pēc mēneša, gada vai desmit gadiem, kad tu to atkal atcerēsies. Visticamāk, tu to atcerēsies katru reizi, kad viņš ar draugiem kaut kur izies. Vai arī kad aizkavēsies un ilgāk nebūs mājās. Vai attiecībās ir iespējams atjaunot uzticēšanos? Ir iespējams. Tikai tas prasa daudz laika un abpusēju centienu. Abpusēju. Un izdodas tas tikai dažiem pāriem.

5. Tu atņem sev iespēju dzīvot laimīgāk

Tu atņem sev iespēju satikt vīrieti, kurš tevi cienīs, mīlēs, kuram būs svarīgas jūsu attiecības. Simtprocentīgu garantiju dot nav iespējams, taču riskējot nereti izdodas iegūt vairāk, nekā tu zaudē.

