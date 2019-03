Kails cilvēkos, zobu izkrišana un apmaldīšanās... 10 populārāko sapņu sižeti, un ko tie nozīmē

10. Palīgā – ieslodzīts!

Ieslodzījuma sajūtu, vienalga, fizisku vai garīgu, grūti paciest pat pie pilnas apziņas, bet miegā, kā likts, tā pieņem baisu spēku, kas gulētājā var radīt mēmu paniku (no tādām šausmām pat nevar pakliegt!) vai izmisīgu elpas trūkumu, vai pat paralīzi. Situācijas ir vispārzināmas: ieslēgts kādā telpā, iespundēts būrī vai stikla kastē, aprakts dzīvs zem zemes vai iesprostots ūdenī zem ledus u. tml.

Tā kā paradoksālā kārtā šāda veida sapņus redz visi, neatkarīgi no vecuma un izglītības līmeņa, šī pazīstamā tēma lieti noder šausmu filmu režisoriem, kas nekautrējas to plaši izmantot. Nav īpaši jānopūlas ar mākslinieciskajām idejām, pietiek ar mājienu, lai atsauktu skatītāju atmiņā viņu šaušalīgākos murgus un panāktu aukstu drebuļu efektu.

Šādi murgi signalizē par kādu reālu dzīves situāciju, kas liek justies kā noķertam lamatās un no kuras nav saredzama izeja: varbūt tā ir kļūda profesijas vai partnera izvēlē; vai parādu kalns, kas spiež nost; vai sajūta, ka dzīve nerit “uz pilnu klapi”, jo kaut kas attur? Lai nu kā, varianti ir divi: vai nu ķerties pie situācijas mainīšanas, vai arī naktīs skatīties “šausmenes” un sliktākajā gadījumā – vēl iedzīvoties klaustrofobijā.

9. Kur ir tualete?!

Izmisīgi tualetes meklējumi, bet, kad tā beidzot atrasta, tā ir pilnībā izdemolēta vai podu nav vispār. Dažreiz šķiet, ka pusi nakts stāvi rindā pie tualetes, un, kad beidzot pienāk tava kārta, kabīņu durvis ir pazudušas vai aiz tām atrodas... duša, nevis pods. Labākajā gadījumā šis sapnis nozīmē tikai to, ka pēc pamošanās steidzami vajag uz tualeti.

Tomēr kāpēc gan cilvēka prāts naktī tā nopūlas, lai viņa sapnī iekļautu tualetes starpbrīdi, ja vienkāršāk būtu pamodināt? Ahā, āķis ir tur, ka cilvēkam liek tā pamocīties, lai viņš apjēgtu: “Ei, vai tad tu nesaproti, ka esi neapmierināts par savu privāto tiesību ierobežošanu?” Pie šā sapņa “klientūras”, pēc pašu atzīšanās, pieder tikko staigāt sākušu bērnu vecāki.

Viņi vairs nevar ieiet tualetē vieni paši – vienmēr līdzi ir mazais “komentētājs”, kurš ārpusē palikušajiem laimīgajiem detalizēti atreferē iekšā notiekošo, reizēm arī ar plašu žestu atraujot vaļā kabīnes durvis. Vispār jau tualete ir atbrīvošanās (lai neteiktu – atvieglošanās) simbols. Ja to sapnī nevar atrast – ir problēmas ar vecu emociju, jūtu atlaišanu un sevis attīrīšanu psiholoģiski.

Bet, ja sapnī gadās ieklīst pretējā dzimuma tualetē, tad jāpadomā, vai kaut kur neesi pāršāvis pār strīpu? Plūdi tualetē norāda uz vēlmi pilnībā izlādēt savas emocijas – pretēji aizsprostotam podam. Protams, ja vien situācija nav reāla un no rīta nav jāsauc sanitārtehniķis.

8. Aprij viļņi

Ja dzīvē ir kāda joma – darbs, finanses, attiecības u. c. –, kur ir sajūta, ka vairs nespēj “noturēt galvu virs ūdens”, naktīs var nākties cīnīties ar milzu viļņiem, plūdiem, kas gāžas pāri, un slīkšanu. Lai “izpeldētu”, ir jāmaina vai nu situācija, vai pašam sevi. Paniska spirināšanās ūdenī, lai nenoslīktu, var nozīmēt arī pāri plūstošas emocijas, bezpalīdzības vai bezcerības sajūtu, savaldības zudumu. Var slīkt grūtībās vai iet uz grunti finansiāli, bet jāņem vērā arī, ka ūdens simbolizē zemapziņu.

Varbūt slīkšana pauž slēptas briesmas vai bailes “tikt aprītam” – kļūt par kaut kā daļu, lai gan sirds nemaz to nevēlas? Ja tādas aizdomas ir, labāk nogaidīt ar lēmuma pieņemšanu – līdz sapņos rādīsies, ka pēdas sajūt cietu pamatu zem kājām. Joks.

Bet nogaidīt der. Dažiem “laimējas” nevis slīkt pašiem, bet vērot, kā to dara cits. Tas arī nav iepriecinoši – tas tikai liecina par paša identitātes zaudēšanu un apjukumu, un var gadīties, ka pamostoties jāuzdod populārais Zatlera jautājums: “Kas es esmu?” Bet tiem, kas sapņos glābj slīcējus, gan ir paveicies – viņi ir veiksmīgi apzinājuši zināmas emocijas un problēmas, kurās “slīkst” un kuras simbolizē slīkstošais upuris. Galvenais – tikt līdz krastam!

7. Ikara sapnis – lidošana

Sapņu eksperti lidošanu ieskaita “apskaidrības sapņu” kategorijā. Apskaidrība mūs, kas neesam Budas, piemeklē reti. Attiecīgi tie labākie, gaišākie sapņi rādās labi ja pāris reižu mūžā, atšķirībā no murgiem. Bet vismaz ir kaut kas – kaut arī bezsvara – līdzsvaram!

Lidošana parasti ir priecīgs notikums un arī estētiska bauda, bez bailēm vērojot tālu zem sevis zemes ainavas. Sapnī to neapzinās, bet patiesībā tas simbolizē to, ka gūta uzvara pār kādu situāciju, notikusi pacelšanās pāri tai. Varbūt arī iegūts jauns skatījums uz lietām – no cita rakursa (ja labpatīk – augstuma).

Ja vēl lidojot izdodas arī “stūrēt”, tas ir, kontrolēt savu virzienu, kas var būt vēl labāk – sapnī neietrieksies kalnā, kokā vai elektrības vados (šķēršļu simbols) un atmodies apzināsies savu spēka sajūtu! Katrā ziņā tiem, kas sapnī lido, gribas novēlēt to izbaudīt papilnam – jo tā ir iekšējā brīvības un atbrīvotības sajūta, kas liek darīt neiespējamo; tas ir radošuma un garīguma simbols; tiekšanās uz augšu. Jā, tam ir tik laba pēcgarša, ka pēc tam gribas vēl!

6. Eksāmena ārprāts

Nez kas ir sliktāk – pamosties un atcerēties, ka šodien jāliek eksāmens, vai aizmigt un kārtot eksāmenu pa sapņiem? Murgains pasākums šā vai tā. Vienīgi sapnī spilgtāks pēkšņuma efekts: pēkšņi atceries, ka jābūt eksāmenā; pēkšņi drāzies pa koridoriem un nevari atrast īsto telpu; pēkšņi eksāmenā pilnīgi aizmirsti apgūto u. tml.

Eksāmens sapnī ir zemapziņas mājiens, ka atrodies “zem lupas”, tiec pētīts un vētīts. Tas, protams, rada neomulīgu satraukumu, kas tiek ievazāts arī sapnī. Sapnī tiek darīts viss, lai cilvēks eksāmenā izkristu (viņš nokavē, nespēj atbildēt nevienu jautājumu, eksāmens notiek nepazīstamā svešvalodā u. tml.), šajā pazemojošajā veidā tiek parādīts, ka viņam ir problēmas ar pašapziņu un pašcieņu.

Ja ir tendence domāt par sevi sliktāko, bailes pievilt citu cerības, nebūt pietiekami labam citiem – var iznākt “kārtot” ļoti daudz eksāmenu nakti pēc nakts. Kaut gan parasti eksāmena sapņi rādās pirms kāda izaicinājuma vai pārbaudes – sanāksmes, projekta prezentācijas u. tml. Tos izraisa sajūta, ka neesi pietiekami labi sagatavojies vai nejūties gatavs tādam pārbaudījumam. Ja vēl šī iedomātā nesagatavotība attiektos uz paša kritērijiem, to varētu saprast; diemžēl biežāk cilvēki bažījas par savu neatbilstību citu standartiem!

5. Oi, oi – izkrīt zobi...

Protams, sapnis par zobiem var rādīties naktīs pirms zobārsta vizītes vai kā atgādinājums tam, ka jāsalabo kāds zobs. Tomēr neļausimies ilūzijām – ja sapnī izkrīt viens, vairāki vai visi zobi, sajūta ir briesmīgi fatāla un dziļi iespiežas atmiņā. Ļoti izplatīts šā sapņa tulkojums nāk jau no seno grieķu pūra: izkritis zobs nozīmē kāda ģimenes locekļa nāvi. Brrr, labāk klausīt psihologus. Un šamējiem ir ļoti savdabīgs skaidrojums, kas pilnībā atbilst dentālajai politikai.

Proti, zobi ir viens no svarīgākajiem laba izskata aspektiem, jo mēs tos (nu, labi – smaidu) izmantojam flirtam un arī citām vajadzībām. Ar izkritušiem zobiem mūsu pašapziņa ļoti, ļoti sakrītas, tāpēc šāds pagrieziens sapnī norāda uz nedrošību par savu izskatu un savu atspoguļojumu sabiedrībā vai arī uz to, ka domās tas aizņem pārāk daudz vietas. Zināma samulsuma, nedrošības sajūta var nākt arī no bērnības atmiņām, kad tukšās vietas izkritušo piena zobu vietā bija apkārtējo joku objekts.

Nereti sapnī parādās šāda nianse – izkritušā zoba izspļaušana saujā. Tad der padomāt, vai nesen kāds tonī, ko nevarētu saukt par laipnības kalngalu, nav uzrunājis ar vārdiem: “Labi, spļauj ārā, ko tu tur gribēji teikt!” Tādējādi tiek burtiski izspļauti zobi – kā vārdi, jo bijušas bailes izteikties. Izteiktu vārdu, tāpat kā izspļautu zobu, atpakaļ nepaņemsi!

4. Kails – bet ne karalis

Pasaka par kailo karali nebija murgs pašam karalim, jo viņam visi apgalvoja, ka viņš ir grezni apģērbies. Bet kā jūtas tie, kas sapnī attopas, kaili iemesti birojā, veikalā vai uz ielas? Ir svarīgi to sev pajautāt, jo tulkojot ir atšķirība, vai sajūta bija briesmīga vai patīkama. Parādīšanās publikā kailam šajā reizē nenozīmē ekshibicionismu vai perversiju, bet tikai īstā “es” atklāšanu.

Atkarībā no tā, kāda ir sajūta sapnī, var secināt par apmierinātību ar savas patiesās būtības novērtējumu sabiedrībā, piemēram, biroja kolēģu vidū. Un, ja pārņem šausmas un vēlme piesegties ar A4 formāta lapu, tad tas nav kautrīgums, bet gan ievainojamība, ko baidās atklāt citiem. Tās ir bailes, ka citi varēs “redzēt cauri” vai ka atklāsies kādi privāti noslēpumi. Savukārt, ja pastaiga kailam pa publiskām vietām neizraisa samulsumu vai pat rada patīkamas izjūtas, tā varētu būt pašpārliecinātības un drošības zīme. Ak, tā, un, ja staigā apkārt pliks, taču neviens to neievēro, tā nav apkārtējo izlikšanās, bet gan mājiens par kādām bailēm, ko cilvēks izjūt, bet kas patiesībā nav pamatotas.

3. Apmaldījies trijās priedēs

Sapņi, ka esi apmaldījies un nevari atrast mājas, darbu, skolu vai atrodies svešādā, dīvainā vietā bez nojausmas, kā no tās tikt prom, ir tik izplatīti, ka taisni brīnums, ka tajos nesatiec labu draugu kompāniju, kuri tāpat maldās apkārt! Patiesībā tas nav diez ko jautri, jo liecina par gaužām nopietnu problēmu: dzīvei ir zudis mērķis, virzība, attīstība. Raizes un nedrošība par savas dzīves ceļu liek naktī bezmērķīgi klīst apkārt un neatrast to, ko meklē. Ja sauc palīgā, tas nozīmē, ka sniedzas pēc kāda atbalsta no malas.

Taču apmaldīšanās bieži vien simbolizē arī jauna dzīves posma sākumu, kas saistās ar mainīgiem noteikumiem un apstākļiem, kā arī raizēm, ka jāpamet ierastā dzīve. Skola, karjera, pat jauna dzīvesvieta var provocēt šos sapņus, kuru interjers iekārtots ar aizslēgtām durvīm, labirintiem u. tml.

Atgriešanās un maldīšanās skolā bieži vien liecina par nedrošību attiecībā uz savu sociālo statusu, spējām vai izturēšanos kādā situācijā. Ja gadās sapnī maldīties kopā ar vēl kādu, visticamāk, pret šo personu ir neskaidras jūtas vai nenoskaidrotas attiecības. Ar šo domāts: ja esi pazudis sapnī, tas nenozīmē, ka esi pazudis tulkojumā – vienkārši jāmeklē citas durvis!

2. Krišana bezdibenī

Kritiens no kalna, no augstceltnes dziļā bezdibenī vai vienkārši lidojums lejup ir sajūta ar ļoti nepatīkamu kņudoņu vēderā, šausmu trīsām un pilnīgu bezpalīdzību. Ikviens ir lidojis lejā, un nevienam nekāds Supermens izpalīdzīgu roku nav pastiepis. Tas ir tāpēc, ka šajā situācijā tikai katrs pats sevi apliecinās kā supervīrietis vai sieviete un apturēs bezgalīgo kritienu, savas problēmas atrisinot. Nepatikšanas šajā gadījumā sagādā emocionālā līdzsvara vai paškontroles zudums, kas iet roku rokā ar nedrošību, pašpārliecinātības trūkumu, bailēm kļūdīties vai nespēju tikt galā ar situāciju.

Krišana bezdibenī varētu nozīmēt kontroles zaudēšanu pār lietām reālajā dzīvē, it kā zem kājām pēkšņi būtu izrauts pamats. Tās varētu būt bailes no pamešanas, sevišķi, ja pamet “aprūpētājs” – partneris, darba devējs vai Dievs. Lidojums lejup arī atspoguļo neapmierinātību par neveiksmīgām pūlēm vai nu darbā, vai personīgajā dzīvē. Lielais sapņu skaidrotājs un psihoanalīzes pamatlicējs Zīgmunds Freids uzskatīja, ka sapņošana par krišanu nozīmē nepiepildītas seksuālas vēlmes.

1. Bēgšana no sevis

Ja bēgšanu sapnī – no kāda ļaundara, zvēra, ēnas, spoka, briesmoņa u. tml. – ieskaitītu fitnesa nodarbību plānā, daudzi būtu čempionu formā. Vajāta upura sajūtu izcietis katrs, kas, šausmās kājām ļimstot, centies paglābties no uzbrucēja, kuru sapnī nereti pat neredz. Šajā gadījumā – arī negrib redzēt, jo cenšas aizbēgt vai paslēpties no kaut kā, ar ko dzīvē vajadzētu sastapties aci pret aci. Šis bēgšanas maratons varētu vest prom no kādām nevēlamām jūtām vai konflikta nākotnē, vai smagām atmiņām, ko gribētos aizmirst.

Vieni joņos, kamēr, piemēram, pakritīs, no bailēm paralizēti, kas simbolizē nespēju dzīvē virzīties uz priekšu vai pat vēlmi kaitēt sev. Citi saņemsies un paskatīsies sejā vajātājam, jo tikai tā var tikt no tā vaļā, citādi tas nepazudīs. Vajātāja tēls ir atslēga bailēm, piemēram, spoks varētu simbolizēt kādu pagātnes rēgu, kas joprojām vajā.

Ēna varētu būt daļa no paša, ko līdz šim cilvēks nav atzinis par labu, turējis apslēptu vai novērtējis kā šaubīgu, piemēram, vainas apziņa par kaut ko. Bet katrai ēnai ir sava zelta maliņa – pārsteidzošākais ir tas, ka, sastopot savu vajātāju aci pret aci, gaidīto briesmu vietā pārņem mīlestības un miera sajūta. Bēgšana tiešām nav veselīgākais sporta veids, jo reizēm atklājas, ka cilvēks mūk no kaut kā ļoti laba – sava neatklātā talanta vai neatzītās mīlestības!

