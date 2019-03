Mājai jābūt laimes vietai! Piecas neatņemamas lietas Lauras Grēviņas mājoklī

Foto: Publicitātes

Ziedi

Ja mājās nav ziedi, šķiet, ka kaut kas pietrūkst. Par tiem regulāri parūpējas vīrs, bet arī man pašai patīk sevi regulāri iepriecināt ar ziediem. Šķiet, ka līdz ar tiem mājās ienāk patīkama atmosfēra.

Iedvesmas plakāti / Uzraksti

Tā kā strādāju no mājām, man ik pa laikam nepieciešams kāds atgādinājums – motivācija, lai celtos un darbotos tālāk. Šādas atgādinājumu zīmes un plakāti atrodas gandrīz ikvienā telpā mūsu mājās.

Mūzikas atskaņošanas ierīces

Skaidrs, ka mūsu mājās mūzika ieņem svarīgu lomu. Plašu atskaņotājam gan ķeros klāt retāk, kā daudzajām bluetooth tumbiņām, bez kurām nevaru iedomāties mūzikas atskaņošanu mūsu mājās. Mūzika vai cits pavadošais fons skan nepārtraukti – ja naktī tā ir klasiskā mūzika vai mierīgs džezs, tad pa dienu tas ir kaut kas uzmundrinošs un iedvesmojošs. Un, protams, arī skaļāks!

Foto: Publicitātes

Pavārgrāmatas un bērnu grāmatas

Ja ir viena lieta, ko es atveru katru dienu, tā ir kāda no pavārgrāmatām, no kurām iedvesmojos ēst gatavošanai ģimenei. Tā kā arī mans darbs daļēji ir saistīts ar ēst gatavošanu un recepšu izstrādi, šādas grāmatas viennozīmīgi ir svarīga manas dzīves daļa. Tāpat arī bērnu diena nav iedomājama bez grāmatām. Grāmatas tiek šķirstītas gan no rītiem, gan, protams, vakaros pirms miega. Grāmatas mums ir ļoti daudz. Daļa no tām stāv augstākā plauktā, bet zemāk pieejama tādas, kuras bērni var ņemt un lasīt paši – tās regulāri tiek mainītas.

Laika pavadīšana mājās

Mājas ieņem svarīgu lomu mūsu ģimenes ikdienā. Mēs neesam no tiem, kas mājās tikai pārnakšņo. Mēs mājās atpūšamies, iedvesmojamies, arī strādājām un izklaidējamies. Spēlējamies ar bērniem, klausāmies mūziku, skatāmies kino. Gatavojam ēst un baudām maltīti. Mājās darām tās lietas, kas mūs iepriecina. Tikai te varam justies tik brīvi, kā nekur citur. Tādēļ uzskatu, ka mājas ir ļoti svarīgas, un ir jārada vide, kurā tieši tu un tava ģimene jūtas labi - un neviens cits.

Foto: Publicitātes

Es no mājām strādāju, tādēļ, protams, man jo īpaši svarīga ir vide man apkārt – tai jāspēj iedvesmot, bet nenogurdināt mani. Protams, arī bērni mājās pavada lielāko daļu sava laika. Lai gan vīram ir ļoti saspringts darba ritms, arī viņš katru brīvo brīdi labprāt pavada mājās. Ļoti labi apzinos, cik liela ietekme ir lietām, kas ir mums apkārt, kā arī materiāliem un videi, kurā ikdienā uzturamies. Ir vērts aizdomāties, kas ir tās lietas, ko ik dienas aiztiekam, un ko mēs no apkārtējās vides uzņemam sevī –galu galā, ko elpojam gan no tīrīšanas līdzekļiem ko lietojam, gan no materiāliem, no kā veidota māja.



Apzinoties, ka bērna organisms ir daudz uzņēmīgāks un jūtīgāks par pieauguša cilvēka organismu, pievērsām arī īpašu uzmanību sienu krāsas izvēlei bērnistabā. Priecājos, ka Vivacolor klāstā ir pieejama “Green Line” krāsu sērija, kas neizraisa alerģisku reakciju, un ir bērnu organismam maksimāli draudzīga, ekoloģiski sertificēta. Pirmo atšķirību jau varēja manīt pēc smaržas vien – zinot, kā mēdz "smaržot" tikko pārkrāsota istaba, pēc Vivacolor krāsas, nebija nepatīkama aromāta, bet vizuālais efekts ir pārsteidzoši labs. Nedomāju, ka ir vērts riskēt un izvēlēties organismam ne tik draudzīgas krāsas, ja ir iespējama šāda opcija, it īpaši, ja mūsu izdarītā izvēle attiecas uz bērniem, kuriem, protams, ikviens vecāks vēlas to labāko. Krāsu gamma ir daudzveidīga un noteikti katrs var atrast sev piemērotāko toni.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Vivacolor