Pēdējos 50 gados sievietes loma sabiedrībā ir kardināli mainījusies. Sievietes ir gan profesionāles jomās, kur agrāk strādāja tikai vīrieši, gan arī ir mainījušas savus uzvedības modeļus mājās un ģimenē. Kas pa šo laiku ir noticis ar vīrišķību? Tas joprojām ir sarežģīts un pretrunīgs jautājums.

Ņujorkā (ASV) dzīvojošā attiecību eksperte Estere Perela savā blogā par mūsdienu vīrišķību un to, kā viņa audzināja savus divus dēlus: "Kad mēs ar vīru audzinājām savus dēlus, es īpaši piedomāju pie tā, lai dēli prastu apzināties savas emocijas, lai viņi varētu spēlēties un sadzīvot vienlīdz labi ar visiem līdzcilvēkiem neatkarīgi no viņu dzimuma vai kultūras.

Tikai ar pārdomātu audzināšanu salauzt novecojušas dzimumu normas, kas pieprasa no vīriešiem stoicismu, bezbailību, konkurenci, neievainojamību un agresiju."

Vecāku un bērnu attiecības mēdz būt dažādas, bet ir dažas lietas, par kurām mūsdienu pasaulē jāmaina priekšstats. Viena no šīm lietām ir – ko nozīmē būt vīrietim mūsdienu pasaulē.

Viss sākas ar zinātkāri un izpēti

Mēs dažreiz to uztveram kā pašsaprotamu, bet mani nebeidz pārsteigt šīs valsts (ASV) unikalitāte - milzīgā līdzās dzīvojošo cilvēku dzīvesveidu daudzveidība. Mūsu bērni šeit var piedzīvot neskaitāmas reliģijas, paradumus un kultūras. Mums nav jādodas uz tālām zemēm, vienkārši ir jāizmanto izdevība, izvēloties no tā, kas ir apkārt.

Kad auga mani dēli, es gribēju, lai viņi satiekas un sazinās ar ģimenēm no dažādām kultūrām. Tā ir atslēga uz toleranci un atvērtību. Mēs bieži devāmies ciemos, lai viņi varētu redzēt atšķirību, cik dažādi cilvēki ēd, dzīvo, mīl, klausās mūziku un spēlējas.

Ja mūsu dēli un meitas piedzīvo multikulturālu vidi jau agrīnā vecumā, viņi iegūst plašāku pasaules perspektīvu un redzējumu.

Bērni agri uzzina, ka mamma un tētis var ieņemt dažādas lomas un tam nav nekāda saistība ar vīrišķību. Tēti - mājsaimnieki. Mammas - matemātiķes. Galvenais ģimenes šefpavārs var būt gan mamma, gan tētis, jo talants un kompetence pēc būtības nav atkarīga no dzimuma.

Mudiniet viņus spēlēties, neatkarīgi no dzimuma

Viena no bērnības lielākajām iespējām ir iespējas spēlēties vienam ar otru bez dalījuma "rozā un zilā" krāsa. Mudiniet zēnus būt tikpat draudzīgiem ar meitenēm kā ar zēniem. Spēlēties ar visiem spēlēšanās dēļ, nevis dalīt dzimumos.

Nedodiet arī stereotipisku raksturojumu sporta vai citām aktivitātēm, piedēvējot to vienam vai otram dzimumam. Futbols nav tikai zēniem, un zirgu izjādes nav tikai meitenēm. Peldēšana, teniss vai slēpošana ir sievišķīga? Tie ir mīti, kas jau sen ir novecojuši.

Viens no maniem dēliem piedzima ar vienu aci neredzīgs. Viņš nevarēja spēlēt bumbu spēles, tāpēc uzskatīja sevi par nepilnvērtīgu. Peldēšana ļāva viņam sevi atklāt kā sportistu, bet mūzikas instrumenta apguve un koris nojauca dzimumu robežas.

Kad zēni un meitenes aug kopā, viņi mācās viens no otra. Tas veicina lielāku cieņu pret pretējo dzimumu, bet pēc tam kā pieaugušajiem ļauj veidot spēcīgāku sociālo loku.

Likvidējiet "bērnu galdu"

Vecāki mēdz sēdināt bērnus atsevišķi pie bērnu galda, piedāvā viņiem bērnu ēdienkarti. Bet svarīgas ir ikdienišķas, kopīgas sarunas un vienkāršs ēdiens. Ir svarīgi ļaut bērniem būt bērniem, taču ir svarīgi arī atklāt viņiem pieaugušo pasauli.

Mani dēli pievienojās vakariņu galdam kopā ar pārējiem, ēda tos pašus pārtikas produktus, un mēs audzinājām viņus tā, lai būtu interese arī par pieaugušo sarunām. Tas joprojām ir viens no maniem lielākajiem lepnumiem - mani bērni spēj iesaistīties sirsnīgās un aktīvas sarunās ar viesiem, kas ir divreiz vecāki par viņiem.

Tas palīdz bērniem veidot attiecības arī ar citu bērnu vecākiem, skolotājiem, kaimiņiem. Atklājot dēliem pieaugušo pasauli jau agrīnā vecumā, viņi iemācījās arī to, ka viņi šai pasaulē nav vieni. Iemācījās lūgt palīdzību pieaugušajiem, sajusties drošāk un pasargātāk.

Izveidojiet kopienu ārpus ģimenes

Mēs bieži baidāmies, kad mūsu bērni neievēro sabiedrībā pieņemtās normas. No vienas puses vēlamies, lai mūsu bērni ir īpaši un unikāli, no otras lai nav pārāk atšķirīgi un izolēti no vides, kurā jādzīvo.

Ir redzēti tēvi, kas ir satriekti par to, ka viņu dēli futbola vai basketbola spēles laikā neskrien un necīnās par bumbu. Tas nav vīrišķīgi! Tas nav konkurētspējīgi! Sāpes ir jāignorē, bet savs mērķis ir jāsasniedz. Tēvs izjūt kaunu kopā ar bažām par to, kas sagaida viņa bērnu, kad viņš izaugs? Vai viņš būs vājš? Nebūs mērķtiecīgs? Tāpēc, lai nejustu kaunu par to, ka puika nav pietiekami vīrišķīgs un agresīvs, daži cenšas "stiprināt" savus zēnus ar draudzīgiem vai provokatīviem pamudinājumiem.

Patiesībā vecākiem ir nepieciešams atbalsts, lai tiktu galā arī šīm bailēm. Tam palīdz vecāku atbalsta grupas jeb kopienas, kurās brīvi un nepiespiesti var runāt par to, kas tiešām bērniem patīk un kā ar to sadzīvot.

Pret abiem dzimumiem izturies vienādi - ar mīlestību

Vai zināji, ka vecāki dāsni izrāda mīlestības izpausmes dēliem tikai līdz viņu 3 - 4 gadu vecumam? Daudz ilgāk samīļotas un sirsnīgi atbalstītas tiek meitenes.

Izpētīts, ka zēni saņem daudz mazāk pieskārienu, viņus retāk apkampj. Tā sākas zēnu emocionalitātes "demontāža".

Zēniem tiek iemācīts, ka sasniegumi un kompetence ir pašvērtības svarīgākie komponenti. Viņiem tiek mācīts, ka ir jāsamazina emocionālo izpausmu veidi, jākļūst autonomiem, ka viņi nedrīkst raudāt, baidīties un šaubīties.

Vīriešiem pastāvīgi ir jāpierāda, ka viņi ir "vīrieši”, lai atbilstu priekšstatam, kas ir vīrietis. Tas ir ērti un izdevīgi apkārtējiem - vecākiem, partneriem vai kolēģiem, bet nemaz nav ērti un labi pašiem vīriešiem.

Ja vēlaties, lai jūsu dēls būtu līderis, lielisks mīļotais, labs vīrs un labs draugs, audziniet viņu ar mīlestību. Turpiniet viņu apskaut, iedrošiniet viņu un turpiniet viņu emocionāli bagātināt.

Beļģu psihoterapeite Estere Perela ir New Your Times bestselleru "The State of Affairs" un "Mating in Captivity" autore. TED sarunas ar viņas piedalīšanos ir ieguvušas vairāk nekā 20 miljonus skatījumu un viņa ir arī godalgotā Podcasta "Where Should We Begin?" autore. Vairāk EstherPerel.com, vai arī sekojot Instagram - @EstherPerelOfficial.

