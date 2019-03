Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 7. marts

AUNS

Atceries, ka dot startu jaunām lietām šodien, visticamāk, nebūs īpaši produktīvi, taču uzmācīgo ideju vari turpināt "auklēt" savā prātā, lai pēc tam - apmēram nākamnedēļ - plānam pieķertos arī īsteni "aunisku" jaudu.

VĒRSIS

Sevis žēlošana šodien ne pie kā laba nenovedīs. Kopumā riskanta diena, un lielākā problēma būsi sev pats. Vakarpusē velti laiku izklaidēm, kas sniedz baudu. Šodien saudzē nervu sistēmu.

DVĪŅI

Noskaņojums daudziem kļūs apcerīgāks. Dāmas sāks sapņot par dāvanām, kuras vēlētos saņemt no partnera. Neraujies par katru cenu nokļūt visu notikumu virpulī. Pieskati savu reputāciju.

VĒZIS

Raizes var sagādāt negaidīta plānu maiņa. Lielākoties pavērsieni nebūs atkarīgi no tevis. Ja kaut kas sāk patiešām kaitināt, pūlies uz ārpusi īgnumu neizrādīt. Procesi privātajā dzīvē prasīs gribasspēku un iecietību.

LAUVA

Pat ja lepojies ar sevis sasniegto, šobrīd nav īstais laiks ar saviem panākumiem "zīmēties". Neiekaisti strīdos. Seksam ne pārāk piemērota diena... var sanākt visādi, arī tā, kā negribēji.

JAUNAVA

Tu vari izpelnīties ievērību priekšniecības acīs un pakāpties pa karjeras kāpnēm, kas līdzi nesīs arī finansiālu ieguvumu. Bet atturies no lielības; tā vēlāk var nejauki atspēlēties. Vakarpusē pastāv risks "izmest" naudu par dārgu lietu.

SVARI

Neradi sev problēmas, emocionāli pārdzīvojot par lietām, kuras tā īsti šobrīd nespēj ietekmēt. Pielāgojies apstākļiem, lai galīgi nepazaudētu orientierus. Šodien daudz kas būs atkarīgs no protekcijas.

STRĒLNIEKS

Laba sadarbība ar konkurentiem. Droši iesaisties visur, kur pavīd iespēja sevi garīgi pilnveidot. Iespējams, šodien pārņems spēcīgas ilgas pēc mīļotās personas, kas nav tev tuvumā.

SKORPIONS

Dižčika laiks var nest sadzīviskas problēmas, kā arī sarežģījumus attiecībās. Pārāk iekarst strīdos šobrīd vienkārši nedrīkst - sekas var būt neparedzamas, turklāt vēlāk var nākties nožēlot pateikto. Turi sevi rāmjos!

MEŽĀZIS

Pieņemot steidzīgus lēmumus, pastāv risks, ka vari kļūdīties aprēķinos. Kļūdu būs grūti labot. Šodien nebaidies lūgt palīdzību vecākiem cilvēkiem, kā arī augstākstāvošajiem. Pastāv varbūtība iemīlēties kolēģī.

ŪDENSVĪRS

Mīlas lietās pagaidām ieturi pauzīti. Nepieļauj, ka enerģijas apsīkums izdara tev sliktu. Strādā, galvu nepaceļot, un parūpējies par to, lai neaizietu "neceļos". Lielu atbalstu var sarūpēt cilvēks, no kura to nemaz negaidīji.

ZIVIS

Sagatavojies tam, ka jomā, kurā darbojies, var uzrasties kāds spēcīgs konkurents, kas gribēs izkarot tavu vietu, tev traucējot. Konkurences sajūtas dēļ būsi spiests strādāt vairāk, labāk un, iespējams, gribēsi neadekvāti uzkundzēties.