Kā skaidroja Labklājības ministrijā (LM), lai veicinātu "sistēmas bērnu" adopciju un viņu iespējas augt ģimenē, ar jūliju paredzēts ieviest jaunu atbalsta veidu adoptētājiem - bērna adopcijas pabalstu par katru adoptēto bērnu, kurš līdz tam bijis ārpusģimenes aprūpē.

Plānotais pabalsta apmērs ir minimālo uzturlīdzekļu apmērā jeb 107,50 eiro mēnesī par bērnu līdz sešiem gadiem un 129 eiro mēnesī par bērnu no septiņiem līdz 18 gadiem. Tāpat adoptētājiem saglabājas vienreizēja atlīdzība par bērna adopciju 1422,87 eiro apmērā.

Tāpat ar jūliju lielāks atbalsts būs ģimenēm, kurās ir bērni ar īpaši smagu invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša kopšana smago funkcionālo traucējumu dēļ. LM uzsvēra, ka šie bērni nevar dzīvot patstāvīgi bez vecāku vai atbalsta personas pastāvīgas palīdzības vai uzraudzības. Iecerēts šīm ģimenēm palielināt īpašās kopšanas pabalstu par 100 eiro, nodrošinot 313,43 eiro mēnesī. Atbalsts attiecas arī uz ģimenēm, kurās bērni ar invaliditāti sasniedz pilngadību, saglabājoties īpaši smagai invaliditātei un nereti pat veselības stāvoklim pasliktinoties.

Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra kā minēto pabalstu izmaksātājs varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, noteikts, ka bērna adopcijas pabalsta izmaksu par periodu no 1.jūlija sāks ne vēlāk kā no 1.oktobra. Savukārt pieaugušajiem ar īpaši smagu invaliditāti, kuras cēlonis ir slimība no bērnības, kopšanas pabalstu pārrēķinās un pabalsta starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 1.septembrim. Tikmēr bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu palielinātā apmērā piešķirs vai pārrēķinās un izmaksās līdz ar likuma grozījumu stāšanos spēkā, proti, no 1.jūlija.

Par izmaiņām vēl jālemj Saeimai.